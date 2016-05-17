"التهاب المعدة".. تعرف على الأعراض والأسباب وطرق طبيعية للعلاج

"التهاب المعدة" من أكثر الآلام المزعجة التى تحدث لأسباب كثيرة، وهو ما يجعل البعض يلجأ إلى المسكنات والتى لا تفيد فى بعض الأحيان.إعلان - Ads إعلان - Ads
>1. الغثيان.
>2. القىء.
>3. الشعور بالامتلاء فى الجزء العلوى من البطن بعد تناول الطعام.
>4. الشعور بحرقان فى المعدة فى الليل.
>5. عسر هضمى.
>6. فقدان للشهية.
>7. الشعور بالانتفاخ.
>1. نقص فيتامين B12 .
>2. مسكنات الألم وعقاقير مضادات الالتهاب.
>3. التوابل الحارة والمشروبات الكحولية.
>4. التهاب غشاء المعدة.
>ويقدم الموقع الأمريكى "TOP10" طرق العلاج الطبيعية التى يمكن أن تستخدم فى علاج التهاب المعدة وتخفيف الألم، وهى:
>يحتوى الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للجراثيم ويعمل على تقليل الالتهابات، ويتم تناولها عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم على الماء المغلى ونتركه لمدة 10 دقيقة ثم إضافة العسل إليه وتناوله تدريجيا.
>هو علاج فعال لأنها غنية ببعض الزيوت الأساسية التى تعود بالفائدة على الجهاز الهضمى.
>وصلت دراسة قام بها باحثون أوروبيون إلى أن الاستهلاك المنتظم للفراولة يمكن أن يساعد على التقليل من الضرر، نظرا لما تمتلكه المضادة للأكسدة ونسبة عالية من مركبات الفينول والتى تساعد فى منع بداية التهاب فى بطانة المعدة.
>- تعرف على مضاعفات التهاب المعدة
أعراض التهاب المعدة..
>1. الغثيان.
>2. القىء.
>3. الشعور بالامتلاء فى الجزء العلوى من البطن بعد تناول الطعام.
>4. الشعور بحرقان فى المعدة فى الليل.
>5. عسر هضمى.
>6. فقدان للشهية.
>7. الشعور بالانتفاخ.
أسباب التهاب المعدة..
>1. نقص فيتامين B12 .
>2. مسكنات الألم وعقاقير مضادات الالتهاب.
>3. التوابل الحارة والمشروبات الكحولية.
>4. التهاب غشاء المعدة.
طرق علاج طبيعية لالتهاب المعدة..
>ويقدم الموقع الأمريكى "TOP10" طرق العلاج الطبيعية التى يمكن أن تستخدم فى علاج التهاب المعدة وتخفيف الألم، وهى:
الزنجبيل
>يحتوى الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للجراثيم ويعمل على تقليل الالتهابات، ويتم تناولها عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم على الماء المغلى ونتركه لمدة 10 دقيقة ثم إضافة العسل إليه وتناوله تدريجيا.
البابونج
>هو علاج فعال لأنها غنية ببعض الزيوت الأساسية التى تعود بالفائدة على الجهاز الهضمى.
الفروالة
>وصلت دراسة قام بها باحثون أوروبيون إلى أن الاستهلاك المنتظم للفراولة يمكن أن يساعد على التقليل من الضرر، نظرا لما تمتلكه المضادة للأكسدة ونسبة عالية من مركبات الفينول والتى تساعد فى منع بداية التهاب فى بطانة المعدة.
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