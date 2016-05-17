أوقاف سوهاج تنظم ندوات دينية فى رمضان للتوعية ضد الأفكار الهدامة

قال الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد بمديرية الأوقاف بسوهاج، إن المديرية الأوقاف سوف تنظم عددا من الندوات والأمسيات الدينية فى المساجد ومراكز الشباب والمدارس وغيرها من المؤسسات فى شهر رمضان المبارك.

وأضاف مدير المساجد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن اختيار موضوعات الندوات والأمسيات سيكون بناء على الأمور المطروحة على الساحة لتعالج القضايا الشائكة التى يهتم بها المجتمع حتى تكون هذه الندوات والأمسيات توعية للمواطنين ضد الأفكار التى تهدم ولا تعمر وتفرق ولا تجمع وعونا على استقرار الأفكار المضطربة عند البعض التى تؤدى إلى زعزعة المجتمع وخاصة فى الوقت الذى يهاجم فيه الأزهر بمنهجه الوسطى المعتدل وبفهمهم السوى المستنير الملحدين وغيرهم من المتطرفين.

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