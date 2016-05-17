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فى أول اجتماع لها..اللجنة العامة بالبرلمان تناقش اليوم إعلان الطوارئ بسيناء

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فى أول اجتماع لها..اللجنة العامة بالبرلمان تناقش اليوم إعلان الطوارئ بسيناء فى أول اجتماع لها..اللجنة العامة بالبرلمان تناقش اليوم إعلان الطوارئ بسيناء
تجتمع اللجنة العامة بمجلس النواب بعد اكتمال تشكيلها لأول مرة منذ بداية الدورة البرلمانية ، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وسوف تناقش اللجنة فى اجتماعها قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى بعض مناطق شمال سيناء، والذى أحاله المجلس إليها فى جلسته يوم الثلاثاء الماضى، وعقب إلقاء رئيس الوزراء بيانا أمام المجلس بالأسباب والمبررات التى دعته لإعلان الرئيس حالة الطوارئ.

وتعد اللجنة تقريرا يتضمن رأيها فى مدى توافر الأسباب التى أدت لإعلان حالة الطوارئ، والمدة اللازمة لاستمرارها والقيود التى تفرضها، ومن المتوقع أن يعرض هذا التقرير على الجلسة العامة للنواب يوم الأحد القادم الموافق 22 مايو.

كما تناقش اللجنة العامة تشكيل لجنة القيم، حيث تقوم بترشيح أعضاء اللجنة وعددهم 14 نائبا نصفهم على الأقل من غير المنتمين لائتلاف دعم ، على اعتبار أنه ائتلاف الأكثرية، تمهيدا لعرض تلك الترشيحات على الجلسة العامة القادمة لإقرارها، حيث تنص اللائحة الداخلية للمجلس على أن تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

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