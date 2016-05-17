"التموين": 56 قضية لمهربى الدقيق والقمح وحملات مكثفة قبل رمضان

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين ، من تحرير محاضر بعدد 56 قضية لمهربى الدقيق والقمح فى السوق السوداء بإجمالى ١٨٨٣ طن .

وأكد مصدر مسئول لـ "اليوم السابع"، أن الحملات يتم تكثيفها فى المواسم خاصة شهر رمضان وعيد الأضحى، لافتا إلى أن هناك الكثير من القضايا يتم تحريرها للمخالفين على مستوى الجمهورية، فى محاولة لضبط أسعار السلع فى رمضان، ومنع زيادتها خاصة أن الحكومة الحالية وضعت خطة عاجلة لتوفير كافة السلع المعرضة للنقص فى الأسواق خلال أيام.

وأشار إلى أن هناك الكثير من السلع التى تم ضخها فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة للجمهور، للضغط على المحتكرين بأسعار منافسة.

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