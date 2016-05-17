"النقض" تصدر اليوم قرارها فى طعن "النور"على انتخابات دائرة إطسا بالفيوم

تصدر دائرة "أ" بمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، قرارها فى الطعن المقدم من مرشح حزب النور الخاسر مصطفى عبد اللطيف، والمطالب بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة إطسا التابعة محافظة الفيوم.

اختصم الطعن المقيد برقم 51 لسنة 85 قضائية، كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار أيمن عباس، والمشرف على انتخابات دائرة إطسا، والنواب الفائزين بمقاعد الدائرة ياسر سلومة وكمال أبو جليل والعمدة كامل.

واستندت مذكرة الطعن إلى وجود مخالفات شابت العملية الانتخابية وشراء أصوات بالمخالفة للقانون والقواعد المنظمة لعملية الانتخابية، الأمر الذى يبطل إجراءات عملية الاقتراع وبالتبعية إلغاء النتيجة.

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