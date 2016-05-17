إنهاء أعمال خطة التنمية المحلية الموحدة بالفرافرة بتكلفة 12 مليون جنيه

قال اللواء محمد العدوى رئيس مركز ومدينة الفرافرة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إن رئاسة المركز قد أوشكت على إنهاء أعمال خطة التنمية الاستثمارية بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها بنسبة 90% من مشروعاتها والتى تضمنت تنفيذ مشروع الطريق الدائرى للفرافرة بطول 2500 متر بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، بجانب تنفيذ أعمال رصف مداخل طرق 5 قرى تابعة للمركز بإجمالى طول 5 كيلومترات وبتكلفة تصل إلى 5 ملايين جنيه.

وأضاف العدوى أنه تم تنفيذ مشروعات قطاع الطرق بإجمالى 4 ملايين جنيه بنسبة إنجاز بلغت 85% كما تم الانتهاء من مشروعات قطاع الكهرباء بنسبة 95% حيث يتم الانتهاء من باقى المشروعات بحلول نهاية شهر مايو القادم .