أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : لا قداسة لشيخ أو فقيه لا قداسة لأحد بعد رسول الله -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... الدور الذي بجب أن يقوم به المجلس القومي لمكافحة الإرهاب -
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس تاجر مخدرات 4 أيام ضبط بحوزته هيروين وقنبلتان وسلاح نارى فى الخليفة

Google+ Print
حبس تاجر مخدرات 4 أيام ضبط بحوزته هيروين وقنبلتان وسلاح نارى فى الخليفة حبس تاجر مخدرات 4 أيام ضبط بحوزته هيروين وقنبلتان وسلاح نارى فى الخليفة
قررت نيابة الخليفة الجزئية، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 2 قنبلة يدوية محلية الصنع وسلاح نارى، والاتجار فى المخدرات حيث ضبط بحوزته كمية من مسحوق الهيروين .

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، من القبض على "محمد ع س" 43 سنة عاطل، السابق اتهامه فى 7 قضايا آخرها 7180 لسنة 2001م الخليفة "سرقة وسائل نقل"، لتخصصه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية.

وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته سلاح نارى "فرد روسى محلى الصنع"، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 45 جراما، و2 قنبلة يدوية محلية الصنع "مونة".

وبمناقشته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى وقنابل المونة بقصد الدفاع، وأقر بتصنيعه القنابل المحلية داخل مسكنه، لاستخدامها فى المشاجرات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365