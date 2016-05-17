حبس تاجر مخدرات 4 أيام ضبط بحوزته هيروين وقنبلتان وسلاح نارى فى الخليفة

قررت نيابة الخليفة الجزئية، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 2 قنبلة يدوية محلية الصنع وسلاح نارى، والاتجار فى المخدرات حيث ضبط بحوزته كمية من مسحوق الهيروين .

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، من القبض على "محمد ع س" 43 سنة عاطل، السابق اتهامه فى 7 قضايا آخرها 7180 لسنة 2001م الخليفة "سرقة وسائل نقل"، لتخصصه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية.

وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته سلاح نارى "فرد روسى محلى الصنع"، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 45 جراما، و2 قنبلة يدوية محلية الصنع "مونة".

وبمناقشته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى وقنابل المونة بقصد الدفاع، وأقر بتصنيعه القنابل المحلية داخل مسكنه، لاستخدامها فى المشاجرات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق .

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