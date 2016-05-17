حبس 11 شخصًا بكفر الشيخ لتورطهم فى عمليات غش وتعدى على ملاحظى امتحانات

تعود أحداث الواقعة الأولى، عندما ألقت الطالبة "ي.م.ا" بلجنة 20 بمدرسة بيلا الإعدادية للبنات الجديدة ، بورقة أسئلة اللغة العربية لوالدها المتخفى داخل حديقة المدرسة .
وتمكنت مركز شرطة بيلا من إلقاء القبض على 7 من أولياء الأمور وهم "م.م.م.ا"، و" ا.ع.ا" ، و"ن.ا.ا" و " ع.ح.س" و" ا.ا.ا" و" ع.أ.ف" ، و" م.ر.ا" ، و"ز ع.م.ع" لمحاولتهم مساعدة الطالبات على الغش أثناء الامتحان، وتحرر المحضرين 1036قسم شرطة بيلا ،والمحضر 1037قسم شرطة بيلا، وبالعرض على النيابية قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات .
أما الواقعة الثانية، فترجع أحداثها عندما قام كلا من "ع.ا.ا.ا" و" ج.ا.ع.ا" و" ا.ا.م.ا"، بالتعدى على ملاحظين لمنعهم الغش بلجنة الوحدة المجمعة بسيدى غازي ، تحرر المحضر "7/333" أحوال نقطة شرطة سيدي غازى، وبالعرض على النيابية قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات .
إحالة عضو لجنة بامتحانات الإعدادية فى كفر الشيخ للنيابة بسبب تسهيل الغش
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