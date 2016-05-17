حبس 11 شخصًا بكفر الشيخ لتورطهم فى عمليات غش وتعدى على ملاحظى امتحانات

قررت نيابية بيلا بكفر الشيخ، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيح ، حبس 8 من أولياء أمور طلاب مدرسة بيلا الإعدادية، لتورطهم فى محاولة غش الطلاب، عقب إلقاء طالبة من طالبات المدرسة لورقة أسئلة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادى إلى خارج المدرسة وأخذها أحد أولياء الأمور لحلها، كما قررت نيابة كفر الشيخ حبس ثلاثة لتعديهم على ملاحظين بسيدى غازى.

تعود أحداث الواقعة الأولى، عندما ألقت الطالبة "ي.م.ا" بلجنة 20 بمدرسة بيلا الإعدادية للبنات الجديدة ، بورقة أسئلة اللغة العربية لوالدها المتخفى داخل حديقة المدرسة .

وتمكنت مركز شرطة بيلا من إلقاء القبض على 7 من أولياء الأمور وهم "م.م.م.ا"، و" ا.ع.ا" ، و"ن.ا.ا" و " ع.ح.س" و" ا.ا.ا" و" ع.أ.ف" ، و" م.ر.ا" ، و"ز ع.م.ع" لمحاولتهم مساعدة الطالبات على الغش أثناء الامتحان، وتحرر المحضرين 1036قسم شرطة بيلا ،والمحضر 1037قسم شرطة بيلا، وبالعرض على النيابية قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

أما الواقعة الثانية، فترجع أحداثها عندما قام كلا من "ع.ا.ا.ا" و" ج.ا.ع.ا" و" ا.ا.م.ا"، بالتعدى على ملاحظين لمنعهم الغش بلجنة الوحدة المجمعة بسيدى غازي ، تحرر المحضر "7/333" أحوال نقطة شرطة سيدي غازى، وبالعرض على النيابية قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

إحالة عضو لجنة بامتحانات الإعدادية فى كفر الشيخ للنيابة بسبب تسهيل الغش

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