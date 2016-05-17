تخصيص قطعة أرض لإقامة نادى المحامين بكفر الشيخ

وعد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، بتخصيص قطعة أرض، لإقامة نادى للمحامين عليها ، جاء ذلك خلال لقاءه بوفد مجلس نقابة المحامين بالمحافظة في مكتبه ،مساء أمس الإثنين برئاسة مدحت بدوى نقيب المحامين بكفر الشيخ، وصلاح مقلد عضو نقابة المحامين,و شعبان حماد وكيل نقابة المحامين، وعدد من أعضاء نقابة المحامين.

قال مدحت بدوى نقيب المحامين بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفيه له، أن اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، وعد بتخصيص قطعة أرض لإنشاء نادي للمحامين خلال لقاءنا به.

وأضاف أن المحافظ وعد مجلس النقابة بسرعة إنهاء تراخيص البناء للقطع المخصصة لمصيف المحامين ببلطيم إضافة إلى توفير كافة الخدمات للمحامين.

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