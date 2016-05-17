بالصور والفيديو.. وقفة احتجاجية لفلاحين قرية بكفر الشيخ لعدم وجود مياه للرى

شهدت قرية طاهر التابعة لمركز كفر الشيخ، فى الساعات الأولى من صباح اليوم وقفة احتجاجية، للمطالبة بتوفير مياه الرى لأراضيهم التى بارت، وأتلف بسببها مشاتل الأرز، وزراعة القطن، لعدم وجود مياه الرى بترعتى الشقة وترعة طاهر التى تخدم مزارعين القرية، والتى يرووا منهما 1800 فدان مزروعة بالأرز والقطن وغيرهما من الزراعات.

وقال الفلاحين أن المهندس المسئول عن تنظيم المياه فى الترع بالحوض الزراعى رفض فتح بوابات المياه لتلك الترع التى تصل إلى أراضيهم وفضل فتحها لترعة قرية بلشاشة التى تقع فى الجهة الاخرى من الحوض الزراعى، مدعين انه يفعل ذلك لوجود أقارب له فى قرية بلشاشه ووجود أراضى تابعة لمديرية الزراعة بكفر الشيخ وهو ما جعله يقطع عنهم المياه لتوفيرها لقرية بلشاشة كما منعهم من فتح البوابات خاصة عندما حاولوا الشكوى للمسئولين بوزارة الزراعة – حسب وصفهم.

>قال السعيد معوض العسوى " 75سنة ":لم أرى ما يحدث هذه الأيام من حرماننا من مياه الرى، ممما أدى لتلف شتلات الأرز والزراعات الأخرى، وتقدمنا بعدد من الشكاوى للمحافظة ومديرية الرى ولم نجد أى استجابة ولم يسمحوا لنا بمقابلة المسئولين بالمحافظة .

وأضاف محمد حسن " من أهالى القرية " أن عدد كبير من المزارعين بالقرية رووا مشاتل الأرز بالجراكن، مؤكدا أن عدد من المزارعين توجهوا للقاهرة لمقابلة المسئولين بوزارة الرى ولم يسمحوا لهم بمقابلة المسئولين هناك .

وقال بسيونى عطية " من المزارعين، نستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسى وباللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، لإنقاذ أراضينا من البوار، وزراعتنا التى تلفت لم نجد من يعوضنا تلك الخسائر .

أشار فرحات عبدالعاطى " مزارع "هناك تعنت من المسئولين بالرى فهم يوفرون المياه للأراضى التابعة لمديرية الزراعة، ويحرموا أراضينا من تلك المياه، مؤكداً أن الأراضى التى نقوم بزراعتها ليست ملكاً لنا بل نزرعها،وندفع ايجارها، وصاحب الأرض لايهمه إلا تحصيل قيمة الإيجار فقط .

قال أحمد عبدالقوى "مزارع " نحن فلاحين نتعمد على الزراعة، وبوار الأراضى كارثة لا يعرف قيمتها إلا الفلاحون فقط، ونناشد المسئولين مراعاة الله فينا،ويوفرا لنا مياه الرى، وهناك مسئول بهندسة الرى بكفر الشيخ،قال لنا "لو كان فيكم راجل يفتح البوابات وهيشوف أنا هعمل ايه " ، فأعاد لأذهاننا فلم " عريس وفؤاده " وتحديها لتعريس وفتحتها للبوابات، لذا نطالب المسئولين بالتدخل وإلا ستتحول سيدات القرية لألف فؤاده تتحدى عريس رى كفر الشيخ .

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