"الصحة " تعد قوائم الأدوية بالأسعار الجديدة خلال 48 ساعة

أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أنه أصدر توجيهات إلى إدارة الصيدلة بالوزارة لإعداد قوائم الأدوية التى ينطبق عليها زيادة الـ 20 % على أن تتضمن الأسعار الجديدة خلال 48 ساعة .

وقال وزير الصحة لـ"اليوم السابع"، إن أسعار الدواء لم تتحرك منذ التسعينات، مضيفا أن الأسعار الجديدة للأصناف التى تقل عن 30 جنيها ستنطبق على تشغيلات الأدوية التى سيتم إنتاجها حديثا من المصانع.

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