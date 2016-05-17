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54 أسرة تتهم محافظة الإسكندرية بنقلها لمبانى آيلة للسقوط

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54 أسرة تتهم محافظة الإسكندرية بنقلها لمبانى آيلة للسقوط 54 أسرة تتهم محافظة الإسكندرية بنقلها لمبانى آيلة للسقوط
اتهم عدد من الأسر، ضمن برنامج الأسر الأولى بالرعاية، و عددهم 54 أسرة بلوك 40/41/42، محافظة الاسكندرية بنقلهم إلى مساكن آيلة للسقوط، حيث تم نقلهم فى عهد اللواء طارق مهدى محافظ الاسكندرية الأسبق، إلى مساكن تعاونيات مبارك (أ) بمنطقة زاوية عبد القادر غرب و التابعة لحى العامرية أول، و ذلك فى إطار مشروع المحافظة لنقل الأسر الأولى بالرعاية إلى وحدات سكنية جديدة وفق شروط الشئون الاجتماعية و هيئة تعاونيات الاسكان التابعة لوزارة الاسكان.

من جانبه، قال اللواء طارق مهدى، محافظ الاسكندرية الأسبق، لـ "اليوم السابع"، إن المحافظة قامت بتوفير تلك المساكن بالتنسيق مع وزارة الاسكان ، و تسلمتها لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة بإشراف هندسى، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بتوفير تلك المساكن للأسر الأولى بالرعاية، بإيجار شهرى 140 جنيها وتم نقل الأسر فى سيارات خاصة قامت المحافظة توفيرها فى ذلك الوقت حرصا على المواطنين، حيث تم نقلهم من أماكن عشوائية و البعض منهم تعرضت منازلهم للانهيار.

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مصر 365