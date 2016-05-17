البرلمان يناقش مشروع قانون إنشاء صندوق لصرف إعانة بطالة للشباب

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، فى اجتماعاتها الأسبوع المقبل، اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى بشأن إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر.

وحصل "اليوم السابع" على نص الاقتراح بمشروع قانون، والذى ينص على إنشاء صندوق اجتماعى بمقر وزارة المالية ويكون له فروع فى جميع أنحاء الجمهورية، ويكون مصدر تمويله هو فرض رسوم بقيمة جنيه أو أكثر على جميع الخدمات الحكومية.

كما نص المشروع بقانون، على أن يتم صرف إعانة بطالة للشباب بحد أقصى 1200 جنية ولمدة ثلاث سنوات لحين توفير فرصة عمل مناسبة لهم.

وأكد "العليمى"، أن الهدف من مشروع القانون هو عودة الثقة بين المواطن والدولة ومساعدة العديد من الأسر التى لا تجد قوت يومها، محذرا من البطالة والفقر باعتبارهما قنابل موقوتة.

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