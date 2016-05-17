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المدينة الشبابية بشرم الشيخ تستقبل اليوم وفد الشباب الأفارقة

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المدينة الشبابية بشرم الشيخ تستقبل اليوم وفد الشباب الأفارقة المدينة الشبابية بشرم الشيخ تستقبل اليوم وفد الشباب الأفارقة
تستقبل المدينة الشبابية اليوم الرحلة التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمناسبة الاحتفال "بيوم أفريقيا" لـ50 شابا وفتاة من الشباب الأفارقة المقيمين بمصر لمدينة شرم الشيخ.

أعلن على أنور الشناوى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء أن مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ تستعد لاستقبال 50 شابا وفتاة من الشباب الأفارقة المقيمين بمصر خلال الفترة من 17 مايو حتى 21 من الشهر ذاته.

وأضاف الشناوى أن الفوج يرافقه 15 فردًا من المشرفين والإعلاميين، موضحًا أنه يتضمن برنامجا لزيارة أهم المعالم السياحية بمدينة شرم الشيخ وزيارة لمحمية رأس محمد، رحلة بحرية، جولات حرة داخل المدينة كما سيتم زيارة مدينة سانت كاترين .


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