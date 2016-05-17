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المحمدي: لم نتأهل لنهائي الدورة الفاصلة رغم الفوز بثلاثية

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المحمدي: لم نتأهل لنهائي الدورة الفاصلة رغم الفوز بثلاثية المحمدي: لم نتأهل لنهائي الدورة الفاصلة رغم الفوز بثلاثية

يرفض أحمد المحمدي جناح هال سيتي الشعور بتأهل فريقه لنهائي الدورة الفاصلة المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز رغم الفوز خارج ملعبه على دربي كاونتي في الذهاب.

فاز هال سيتي على مضيفه دربي كاونتي 3-0 في ذهاب نصف نهائي الدورة الفاصلة لتحديد المتأهل الثالث للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وقال المحمدي في تصريحات لموقع ناديه "لقد قدمنا أداء رائعا في مباراة الذهاب، ونتطلع لتقديم أداء مماثل في مباراة الإياب يوم الثلاثاء، فنحن بحاجة للأداء نفسه حتى نتأهل للنهائي".

مباراة الإياب بين الفريقين ستكون في يوم الثلاثاء على أرض هال ستيي، وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة برايتون وشيفيلد ويدنيزداي، إذ فاز شيفيلد ذهابا على أرضه بهدفين مقابل لا شئ.

واضاف "لن نتهاون في مباراة الإياب رغم الفوز بثلاثية في الذهاب، ونعرف أن هناك عمل علينا القيام به".

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