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‎تجديد حبس نصاب "التايم شير" الهارب من 18 قضية

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‎تجديد حبس نصاب "التايم شير" الهارب من 18 قضية ‎تجديد حبس نصاب "التايم شير" الهارب من 18 قضية
أمر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر أول، تجديد حبس متهم وهارب من 18 قضية لنصبه على المواطنين بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وردت للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لواقعة نصب واحتيال بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بالعديد من القرى السياحية والاستيلاء على أموال طائلة منهم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ذلك النشاط "إبراهيم . م. م" 43 سنة ومقيم الجديدة والسابق اتهامه والحكم عليه فى 18 قضية "نصب، شيكات، تبديد، استيلاء، خيانة أمانة بجملة أحكام بلغت مدتها 7 أعوام".

وأضافت التحريات قيام المتهم بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم أول مدينة نصر، ويقوم من خلال الإعلان بالصحف والمجلات وشبكة الإنترنت بإيهام ضحاياه بأن شركته متعاقدة مع منتجعات وقرى سياحية شهيرة بمناطق (رأس سدر -العين السخنة - شرم الشيخ - الساحل الشمالى) وإمكانية التعاقد لشراء وحدات سكنية فى تلك المشروعات من خلال تزوير عقود تسويق بينة وبين تلك الشركات تفيد تفويضه- خلافا للحقيقة- بتسويق الوحدات السكنية الخاصة بها، وتمكن من خلال نشاطه الإجرامى من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد المصرى من ضبط المتهم بمقر الشركة المشار إليه وعثر بمقر الشركة على كمية كبيرة من عقود بيع وحدات سكنية بقرى ومنتجعات سياحية مختلفة بلغت قيمتها حوالى 15 مليون جنيه وكمية من إيصالات استلام نقدية تفيد استلام المتهم مبالغ مالية من ضحاياه بلغت جملتها حوالى 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى كمية كبيرة من كوبونات سحب على جوائز وهمية ومبلغ مالى قدره 38 ألف جنيه.

وقد نجح ضباط الإدارة فى الاستدلال على 7 من الضحايا وبسؤالهم اتهموه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير، واستيلائه منهم على مبلغ 500 ألف جنيه بهذا الزعم.

بمواجهة المتهم المضبوط أقر بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم وبعرضه لنيابة مدينة نصر أول باشرت تحقيقاتها مع التهم وقررت حبسه 4 أيام على ذمة تحقيقاتها.

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مصر 365

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