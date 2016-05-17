إزالة 32 منزل و22 محل مخالفين فى حملة بالمحلة

قاد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية ومنافع الرى والمنازل المخالفة بدون ترخيص على بحر شبين بقرية كفر حجازى التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية.

وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بازالة كافة التعديات على املاك الدولة بمشاركة اللواء حسام خليفــة نائب مدير الأمن واللواء دكتور مشير فايز نائب المدير لقطاع المحلة واللواء هشام والى مدير إدارة المرور واللواء محمود ابو طالب مساعد المدير لفرقة المحلة واللواءحسن العيسوي من قطاع الامن المركزي واللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة والعميد إبراهيم عبد الغفار مدير ادارة البحث الجنائي والعميد طارق داود مأمور مركز المحلة والعميد مهند أبو ليمون رئيس قسم المرافق والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث بالمحلة وسمنود وقيادات المديرية وقطاع المحلة والضباط والقوات المشاركة فى الحملة ، مدعومين بـ3تشكيلات ومدرعتين من الأمن المركزى لمرافقة وتأمين مسئولى هندسة رى بحرى زفتى لإزالة 33 مخالفه على بحر شبين منها أكشاك وأسوار ومنازل مستكملة المرافق ومشيده من طابقين وثلاث طوابق كاملة التشطيب وتم إزالة 32 منزل حتى سطح الأرض و 22 محل وكشك مخالف دون حدوث تداعيات وسط ترحيب من أهالى القرية لإزالة المنازل المخالفة بدون ترخيص تحرر المحضر رقم 5883 إدارى مركز المحلة لسنة2016

- بالصور.. ضبط 7 اعترضوا حملة إزالة المنازل المخالفة على قرية "بحر شبين" بالمحلة