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العبادى يجتمع مع الهيئة السياسية لتحالف "القوى العراقية" السنى

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العبادى يجتمع مع الهيئة السياسية لتحالف "القوى العراقية" السنى العبادى يجتمع مع الهيئة السياسية لتحالف "القوى العراقية" السنى
اجتمع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى مع الهيئة السياسية لتحالف "القوى العراقية" السني، مساء أمس الاثنين، بمنزل رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبوري، لبحث التطورات السياسية والأمنية وموقف التحالف من وأزمة البرلمان.

وقالت مصدر نيابى من التحالف إن الكتل السياسية السنية داخل تحالف "القوى العراقية" سيعرضون على العبادى مطالبهم التى تتضمن إعادة النازحين لمناطقهم المحررة وبحث مصير المختطفين والمحتجزين دون محاكمة والخروقات الأمنية المتكررة وخاصة ببغداد.

وكان تحالف "القوى العراقية" ربط مشاركته فى جلسة موحدة للبرلمان بخطوات تتخذها الحكومة العراقية أهمها: أن ترفع يدها عن المبالغ المستحقة للنازحين فى الميزانية، وان يكشف رئيس الوزراء عن مصير اكثر من 1200 شخص تم اختطافهم من قبل كتائب "حزب الله" فى منطقتى الرزازة وجرف الصخر، وآخرين فى سامراء، على أن يبين مدى ارتباط هذه المليشيات بهيئة الحشد الشعبى من عدمه باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.

ويدعو التحالف إلى ضرورة اصدار أوامر ملزمة باعادة العوائل المهجرة الى مدنها المحررة من تنظيم داعش فى ديالى وصلاح الدين وحزام بغداد وشمال بابل ليبدد ماقد اصبح فى حكم اليقين بأن هناك سياسة تغيير ديمجرافى تقوم بها الحكومة او تتغاضى عنها وهى تقوم على أسس طائفية وبأسلوب ممنهج.. وهدد التحالف بعدم حضور وزرائه جلسة مجلس الوزراء القادمة حال لم يجد إستجابة ملموسة للمطالب.
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