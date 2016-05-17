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إستنفار أمنى بالبحيرة بعد انفجار عبوة ناسفة بجوار خط الغاز فى دمنهور

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إستنفار أمنى بالبحيرة بعد انفجار عبوة ناسفة بجوار خط الغاز فى دمنهور إستنفار أمنى بالبحيرة بعد انفجار عبوة ناسفة بجوار خط الغاز فى دمنهور
تشهد محافظة البحيرة الآن حالة من الإستنفار الأمنى القصوى بعد انفجار عبوة ناسفة، وإحباط مفعول أخرى زرعها مجهولون بجوار خط الغاز بدمنهور .

ومن جانبه أكد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، أن المديرية رفعت حالة الاستنفار القصوى في جميع القطاعات، وكثفت وجودها الأمنى أمام وحول المؤسسات والمنشآت الحيوية ، وذلك للتصدى لأى محاولات آثمة تستهدف إشاعة الفوضى وترويع المواطنين .

وأكد مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة أن المديرية ستتصدى لكافة أشكال العنف وستواجه أى محاولات للخروج على القانون بكل حزم وقوة وفقاً للقانون، وشدد مساعد وزير الداخلية على أنه لن يسمح للجماعة الإرهابية بالقيام بأعمال عنف مهما كلفهم من تضحيات وستتم مواجهة أى أعمال إرهابية بكل حسم، ولن يسمح بالمساس بأمن البلاد، ولن يتهاون مع أى فرد يحاول الخروج عن القانون.

وكانت قد انفجرت ، قبل قليل عبوة ناسفة زرعها مجهولون أسفل خط الغاز المغذى لشركة إنتاج الكهرباء بزاوية غزال بدمنهور بالبحيرة، مما أدى لحدوث "اعوجاج" بالماسورة ، بينما تمكنت الحماية المدنية وخبراء المفرقات بالبحيرة، من إحباط مفعول عبوة ناسفة أخرى كانت متواجدة بالقرب من الأولى، و جارى تمشيط المنطقة المحيطة بالشركة للبحث عن أى متفجرات أخرى .


>- انفجار عبوة ناسفة وإحباط مفعول أخرى زرعها مجهولون بجوار خط الغاز بالبحيرة

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