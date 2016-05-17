انقاذ شاب من محاولة انتحار بأحد الفنادق بساحة الحسين لمروره بضائقة نفسية

أقدم شاب منذ قليل فى العقد الثالث من العمر من محافظة بنى سويف، على محاولة الانتحار من أحد الفنادق بساحة الحسين بالقفز من الطابق الخامس، وذلك لمروره بحالة نفسية بعد تركه العمل بسبب خلافات نشبت بينه وبين صاحب العمل.

البداية كانت بتلقى كلا من العقيد أحمد عواد رئيس مباحث ساحة وأثار خان الخليلى، والمقدم احمد والمقدم أحمد إبراهيم رئيس مباحث خان الخليلى، بلاغا من الأهالى بساحة الحسين، يفيد بيقام أحد الشباب فى العقد الثالث من العمر على محاولة للانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الخامس لأحد الفنادق بالمنطقة.

على الفور انتقل رجال الشرطة وسيارة إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، حيث تمت السيطرة على الشاب وإنزاله من الطابق الخامس بعد تأمين محيط الفندق بالكامل تحسبا لإلقاء الشاب بنفسه، حيث تمكن العقيد احمد عواد رئيس مباحث ساحة وأثار خان الخليلى والمقدم احمد والمقدم احمد إبراهيم رئيس مباحث خان الخليلى من تهدئة الشاب وإثنائه عن فكرة الانتحار .

تم نقل الشاب إلى المستشفى للكشف عليه والتأكد من عدم إصابته بأى إصابات خلال محاولة الانتحار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة .

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