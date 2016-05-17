أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : لا قداسة لشيخ أو فقيه لا قداسة لأحد بعد رسول الله -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... الدور الذي بجب أن يقوم به المجلس القومي لمكافحة الإرهاب -
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وزير العدل يرفع شكره لخادم الحرمين بمناسبة انتقال القضاء الجزائي للقضاء العام

Google+ Print
وزير العدل يرفع شكره لخادم الحرمين بمناسبة انتقال القضاء الجزائي للقضاء العام وزير العدل يرفع شكره لخادم الحرمين بمناسبة انتقال القضاء الجزائي للقضاء العام

د. وليد الصمعاني

رفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، د. وليد بن محمد الصمعاني باسمه واسم رجال القضاء في المملكة العربية ؛ برقية شكر وعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، - حفظهم الله ـ على ما يلقاه مرفق القضاء من دعم وما يوليه المقام الكريم من اهتمام بمرفق القضاء سواءً العام منه أو الإداري والذي أسهم في تعزيز العدالة الناجزة وحفظ الحقوق. وأشار معاليه في البرقية إلى انتقال دوائر الاستئناف الجزائي والدوائر الجزائية من ديوان المظالم إلى القضاء العام، حيث باشرت الدوائر أعمالها بتاريخ 8/8/1437هـ، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وتطلعاته الكريمة بالاهتمام بمرفق القضاء، ووفق ما نص عليه نظام القضاء وآليته التنفيذية، مما يوحد جهة القضاء الجزائي في جهة واحدة وهي القضاء العام، مبيناً أن الانتقال ستكون له آثاره الممتدة على القضاء في المملكة من توحيد الجهة القضائية، وترشيد الاجتهاد وتوجيهه، وإنهاء التدافع بين الجهات القضائية التي تنظر القضايا الجزائية، وتسريع البت في القضايا، وتسهيل آليات المتابعة. وأوضح معاليه أن انتقال الدوائر الجزائية من ديوان المظالم للقضاء العام سيدعم الوصول الى التنافسية في البيئة الحقوقية والاستثمارية في المملكة للحصول على ما تستحقه بلادنا المباركة من مراكز تتفق مع الاهتمام الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهد وولي ولي عهده - حفظهم الله - بالقضاء وإجراءات التقاضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة