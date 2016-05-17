وزير العدل يرفع شكره لخادم الحرمين بمناسبة انتقال القضاء الجزائي للقضاء العام

د. وليد الصمعاني

رفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، د. وليد بن محمد الصمعاني باسمه واسم رجال القضاء في المملكة العربية السعودية؛ برقية شكر وعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، - حفظهم الله ـ على ما يلقاه مرفق القضاء من دعم وما يوليه المقام الكريم من اهتمام بمرفق القضاء سواءً العام منه أو الإداري والذي أسهم في تعزيز العدالة الناجزة وحفظ الحقوق. وأشار معاليه في البرقية إلى انتقال دوائر الاستئناف الجزائي والدوائر الجزائية من ديوان المظالم إلى القضاء العام، حيث باشرت الدوائر أعمالها بتاريخ 8/8/1437هـ، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وتطلعاته الكريمة بالاهتمام بمرفق القضاء، ووفق ما نص عليه نظام القضاء وآليته التنفيذية، مما يوحد جهة القضاء الجزائي في جهة واحدة وهي القضاء العام، مبيناً أن الانتقال ستكون له آثاره الممتدة على القضاء في المملكة من توحيد الجهة القضائية، وترشيد الاجتهاد وتوجيهه، وإنهاء التدافع بين الجهات القضائية التي تنظر القضايا الجزائية، وتسريع البت في القضايا، وتسهيل آليات المتابعة. وأوضح معاليه أن انتقال الدوائر الجزائية من ديوان المظالم للقضاء العام سيدعم الوصول الى التنافسية في البيئة الحقوقية والاستثمارية في المملكة للحصول على ما تستحقه بلادنا المباركة من مراكز تتفق مع الاهتمام الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهد وولي ولي عهده - حفظهم الله - بالقضاء وإجراءات التقاضي.