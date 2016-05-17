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اختيار الشرقية كمركز إقليمى لخدمة مستشفيات القناة وسيناء

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اختيار الشرقية كمركز إقليمى لخدمة مستشفيات القناة وسيناء اختيار الشرقية كمركز إقليمى لخدمة مستشفيات القناة وسيناء
أعلن الدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن إختيار المحافظة كمركز إقليمى من إجمالى ثمانية مراكز إقليمية لتغطية 297 مستشفى على مستوى الجمهورية منهم " 284 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، 13 مستشفى جامعية "، ويختص المركز الإقليمى بمحافظة الشرقية على تغطية 5 محافظات " الإسماعيلية – السويس – جنوب سيناء – شمال سيناء – الشرقية " هم مدن القناة وسيناء .

جاء ذلك خلال تفقدة فاعليات الدورة التدريبية على الربط الالكترونى وخدمة النداء الآلى 137 وذلك للربط بين المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والتأمين الصحى بالمبرة والعاشر من رمضان والأحرار التعليمى ومستشفيات جامعة الزقازيق بناء على تعليمات وزيرالصحة وخطة الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة برئاسة الدكتور خالد الخطيب والدكتور عصام فرحات مدير الطوارئ بالمديرية، وتحت رعاية معالى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،والمنعقدة بمركز التدريب بديوان المديرية وبحضور فريق متخصص من وزارة الصحة .


>- نائب بالشرقية يتقدم بمذكرة لوزير الصحة حول تطوير المستشفيات

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