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توقيف 112 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحل منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس

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توقيف 112 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحل منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس توقيف 112 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحل منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس
ألقى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالعاصمة الليبية طرابلس القبض على 112 مهاجرا غير شرعي، قبالة سواحل منطقة تاجوراء بطرابلس.

وقال رئيس قسم الترحيل فى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مصطفى أدريس، فى تصريح صحفى ليلية الثلاثاء، إن من بين المهاجرين غير الشرعيين طفل و56 امرأة من جنسيات إفريقية.

وأضاف إدريس أن المهاجرين المقبوض عليهم أحيلوا إلى مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين فى مدينة الخمس، إلى حين استكمال الإجراءات وترحليهم إلى بلادهم.

يشار إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس كان قد قبض على 300 مهاجر غير شرعى بمنطقة الحشان خلال شهر أبريل الماضي.
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