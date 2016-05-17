افتتاح المعرض والمؤتمر الصحي السعودي 2016

برعاية وزير الصحة د. توفيق بن فوزان الربيعة، افتتح نائب وزير الصحة حمد الضويلع، المعرض والمؤتمر الصحي السعودي وبحضور سفراء 12 دولة مشاركة وحشد إعلامي.

وأبدى الضويلع سعادته البالغة بهذه المناسبة وماشاهده من المعرض ومشاركة العديد من الدول العربية والصديقة، قائلاً "ما شاهدته من مشاركات في أركان المعرض يجعلني فخورا بهذه المشاركات". مشيراً إلى أن ما تشهده وزارة الصحة من تطور سيكون متواكباً ورؤية المملكة 2030.

وأكد بأن وزارة الصحة جارية في عملية الخصخصة وقريبا بمشيئة الله سيتم الإعلان عنها، وتمنى معاليه أن يكون النجاح والتوفيق حليفا لهذا المعرض الدولي الكبير وأن تتكلل الجهود بالنجاح.

وانطلق المعرض الذي تنظمه شركة معارض الرياض المحدودة بالتعاون مع انفورما، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "التغير يبدأ من نقطة، نقطة التحول" ويستمر لمدة ثلاثة أيام ويعد أكبر حدث للرعاية الصحية في المملكة، ويهدف إلى تسليط الضوء على قطاع الرعاية الصحية في المملكة والارتقاء بمستواها وتطوير الخدمات الطبية والصحية وزيادة التوعية والإرشاد في المجتمع المحلي، إضافة إلى التواصل المباشر مع المجتمع بمختلف فئاته ومستوياته الثقافية. ويجمع المعرض القطاعين العام والخاص، في أكبر حدث صحي في المملكة حيث يشارك أكثر من 550 عارضاً من 42 دولة و14 جناحاً عالمياً، لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات والتعريف بأفضل الممارسات في القطاع الصحي وتقديم أحدث التقنيات لأكثر من 19000 زائر من صناع القرار والمختصين في مجال الطب والرعاية الصحية.

وعلى هامش المعرض قال عثمان القصبي المدير التنفيذي للخدمات الجراحية في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية "بأن المدينة تعد أكبر صرح طبي في تقديم جميع الخدمات المتعلقة بالتأهيل الطبي في منطقة الشرق الأوسط، ونسعى جاهدين لتطبيق أفضل الممارسات العالمية وآخر التقنيات في مجال إعادة التأهيل، والتدخلات الجراحية ذات الصلة، بحسب المعايير المعتمدة من اللجنة الدولية المشتركة التي تُعد أكبر وأشهر المؤسسات العالمية المستقلة المتخصصة في مجال اعتماد الجودة والتميّز في تقديم خدمات الرعاية الصحية"

وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي د. يعقوب المزروع على أهمية المشاركة في معرض الصحة السعودي، الذي يهدف إلى بناء علاقات وتعاون مشترك بين خبراء المجال الصحي لكي يساهموا في تسهيل أفضل الممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى تطوير في سياسات وأنظمة الرعاية الصحية‪.‬‬‬‬‬

وقال سعود العشوي مدير عام الصالحية الطبية، "سعت الشركة منذ تأسيسها في عام ١٩٦٤، لتكون احدى الشركات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة، وسنواصل سعينا من خلال الاستثمار والبحث عن فرص جديدة لتوسيع أعمالنا، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتقديم خدمات متميزة للعملاء".