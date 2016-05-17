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طالبة سعودية تتأهل لنهائي البحوث العلمية في أميركا

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طالبة سعودية تتأهل لنهائي البحوث العلمية في أميركا طالبة سعودية تتأهل لنهائي البحوث العلمية في أميركا

الطالبة ضوى السحلي العربية الوحيدة المتأهلة للنهائي

حققت الطالبة ضوى أنيس منصور السحلي إنجازاً جديداً يضاف لإنجاز طلاب وطالبات المملكة، وذلك بعد أن تربعت على عرش التصفيات شبه النهائية في مسابقة البحوث العلمية البيئية في أميركا، وهي الباحثة العربية الوحيدة والتي مثلت الوطن العربي بشكل عام والمملكة العربية السعودية خاصة من بين المتسابقين. الطالبة ضوى السحلي التي تدرس بالصف الثالث الثانوي في مدارس البسام بالمنطقة الشرقية قدمت بحثا بيئيا ضمن مسابقة البحوث العلمية البيئية ومقرها أميركا، حيث شاركت في هذه المسابقة ١٩ دولة حول العالم، واحتل بحثها مركزا اختير من بين ٣٥٠ بحثا علميا من مختلف أنحاء العالم، ليصل إلى التصفيات شبه النهائية من بين ٣٠ بحثا علميا. وقدمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية التهاني للطالبة وولي أمرها على تشريف الوطن بحصولها على هذا المركز المتقدم من بين المتسابقين، سائلين الله لها التوفيق والسداد في المراحل النهائية للبحث والفوز بالمسابقة.

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