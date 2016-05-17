كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بجدة تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من طلابها

احتفلت كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بجدة بتخريج الدفعة الثانية من طلابها لهذا العام ويمثل الخريجون عددا من أقسام الكلية وهى "طب الطوارئ، التمريض، الأشعة، المختبرات الطبية".

وحضر الحفل إبراهيم بن موسى الزويد رئيس مجلس الأمناء ود. محمد بن عبدالرحمن العبدالكريم المستشار والمشرف العام على تقنية المعلومات وخالد بن سلطان الغييثي مدير عام التسويق والعلاقات العامة.

وبدئ الحفل بالسلام الملكي ثم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى الطالب سلمان عبدالله الزهراني كلمة الخريجين تحدث فيها عن مرحلة البكالوريوس التي قضاها وزملاؤه بالكلية، مبيناً دور حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في دعم مسيرة التعليم والبناء في المملكة.

كما شاهد الحضور فيلما مرئياً عن كليات الغد ومسيرتها والبرامج التي تقدمها الكليات لمرحلة البكالوريوس، ومشروعات المباني الدائمة التي تنفذها الكليات في كافة مناطق المملكة. عقب ذلك ألقى إبراهيم الزويد كلمة أوضح خلالها أن كليات الغد للعلوم الصحية تحتفل بتخريج 130 طالباً من طلاب مرحلة البكالوريوس في عدد من التخصصات الصحية التي تمثل مستقبلاً رائداً نظراً للتوسع المستمر الذي يشهده هذا القطاع، متمنياً التوفيق للطلاب المتخرجين في تحصيلهم العلمي والعملي وخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم بعد أن أمضوا سنوات من الجد والاجتهاد بين ردهات الكلية وفي قاعات الدروس، فحققوا ما أرادوا واكتسبوا المهارات والمعرفة والتجربة والخبرة بكل جد وإخلاص.

وفي ختام الحفل كرم الزويد عددا من الجهات والإدارات المشاركة في التدريب، وسلمهم الشهادات التقديرية بهذه المناسبة.