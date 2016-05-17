أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : لا قداسة لشيخ أو فقيه لا قداسة لأحد بعد رسول الله -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... الدور الذي بجب أن يقوم به المجلس القومي لمكافحة الإرهاب -
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حكومة رأس الخيمة الإلكترونية تعرّف بمعايير أمن المعلومات للتنمية

Google+ Print
حكومة رأس الخيمة الإلكترونية تعرّف بمعايير أمن المعلومات للتنمية حكومة رأس الخيمة الإلكترونية تعرّف بمعايير أمن المعلومات للتنمية

أكد مدير عام هيئة حكومة رأس الخيمة الالكترونية المهندس أحمد بن سعيد الصياح أن أمن المعلومات اليوم سواء في المؤسسات الحكومية والقطاع العام أو في القطاع الخاص يمثل عاملا أساسيا في نجاح الجهود المبذولة لتحقيق منظومة الإلكترونية.

جاء ذلك أمس خلال الاجتماع التعريفي لشرح معايير أمن المعلومات للتنمية الوطنية للأمن الالكتروني لمديري جميع الدوائر والجهات المحلية المختلفة بالإمارة، التي نظمتها هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن الالكتروني.

ولفت الصياح إلى حرص الهيئة وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وولي عهده سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس المجلس التنفيذي على توعية ومشاركة خطتها مع رؤساء ومديري الدوائر الحكومية بالإمارة بأهمية تطبيق معايير أمن المعلومات للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني.

وأكد أن ذلك يأتي كجزء من مسؤولياتها لتطوير وتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية وبالتعاون والتنسيق الفني مع جميع الجهات المحلية على توفير البيئة التكنولوجية الآمنة.

واستعرضت فاطمة المالكي رئيس قسم أمن المعلومات بالهيئة، محاور الاجتماع التعريفي لأمن المعلومات وشرح آليته ونقاط القوة والمخاطر والتحديات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين