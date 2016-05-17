حكومة رأس الخيمة الإلكترونية تعرّف بمعايير أمن المعلومات للتنمية

أكد مدير عام هيئة حكومة رأس الخيمة الالكترونية المهندس أحمد بن سعيد الصياح أن أمن المعلومات اليوم سواء في المؤسسات الحكومية والقطاع العام أو في القطاع الخاص يمثل عاملا أساسيا في نجاح الجهود المبذولة لتحقيق منظومة الحكومة الإلكترونية.

جاء ذلك أمس خلال الاجتماع التعريفي لشرح معايير أمن المعلومات للتنمية الوطنية للأمن الالكتروني لمديري جميع الدوائر والجهات المحلية المختلفة بالإمارة، التي نظمتها هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن الالكتروني.

ولفت الصياح إلى حرص الهيئة وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وولي عهده سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس المجلس التنفيذي على توعية ومشاركة خطتها مع رؤساء ومديري الدوائر الحكومية بالإمارة بأهمية تطبيق معايير أمن المعلومات للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني.

وأكد أن ذلك يأتي كجزء من مسؤولياتها لتطوير وتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية وبالتعاون والتنسيق الفني مع جميع الجهات المحلية على توفير البيئة التكنولوجية الآمنة.

واستعرضت فاطمة المالكي رئيس قسم أمن المعلومات بالهيئة، محاور الاجتماع التعريفي لأمن المعلومات وشرح آليته ونقاط القوة والمخاطر والتحديات.