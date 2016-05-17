منصور بن محمد: «الإمـارات للـوظائف» رافـد يعزز مشاركة المواطنين في مسيرة التنمية

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أعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن أمله في أن يكون معرض الإمارات للوظائف نافذة فعالة يطل منها شباب الإمارات على فرص العمل المناسبة لهم، وأن يكون عوناً لهم على تحديد أفضل تلك الفرص ومصدر دعم حقيقي لشباب الإمارات في مقتبل رحلتهم في مضمار الحياة العملية، وأن يكون الحدث كذلك رافداً مؤثراً يسهم في ترجمة استراتيجية دولة الإمارات في إتاحة المجال رحباً أمام الكوادر الوطنية الشابة للمشاركة في مسيرة البناء، سواء من خلال مشاركتهم في القطاع الحكومي أو الخاص.

جاء ذلك عقب افتتاح سموه، صباح أمس المعرض في دورته السادسة عشرة، بمشاركة واسعة تصل إلى أكثر من 110 جهات عارضة من مؤسسات القطاعين العام والخاص، ضمن الحدث الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر فعالياته إلى 18 مايو الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

جولة تفقدية

وعقب قص شريط الافتتاح، قام سموه بجولة تفقّد خلالها أجنحة المعرض، رافقه خلالها اللواء خميس مطر المزينة، قائد عام شرطة دبي، وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وأحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، وعدد من رؤساء ومديري الجهات المشاركة في المعرض.

واستهل سمو الشيخ منصور بن محمد الزيارة بتفقد جناح القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث استمع من اللواء الركن طيار عبد الله السيد الهاشمي لشرح حول ما توفره قواتنا المسلحة الباسلة من فرص عمل للكوادر الوطنية وبرامج تدريبية وتأهيلية خاصة بشباب الوطن الراغبين في الانخراط في مختلف قطاعاتها.

وفي جناح القيادة العامة لشرطة دبي استمع سموه، من اللواء المزينة إلى تفاصيل التوظيف خلال 10 دقائق لخريجي الخدمة الوطنية في المنصة ذاتها التي تحتوي على قاعات خاصة للتسجيل والفحص، وأخرى لإصدار شهادات حسن السيرة والسلوك، والاختبارات والتوظيف.

وتعرّف سموه من اللواء راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني في دبي، إلى ما توفره منصة الإدارة من فرص عمل لمواطني دولة الإمارات، في حين شملت الجولة كذلك مختلف الأجنحة والمنصات المشاركة.

برامج تدريبية

واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم كذلك على البرامج التدريبية وفرص العمل المتاحة في كل من موانئ دبي العالمية، ودائرة الموارد البشرية، والسوق الحرة في مطار دبي، وشركة «اتصالات»، وجامعة زايد، وفالكون ستي، ومجموعة الفطيم، وماجد الفطيم.

كما توقّف سموه عند منصات عدد من البنوك الوطنية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ودبي باركس أند ريزورتس.

وتعرّف سموه خلال الجولة أيضاً على ما تقدمه مجموعة من المؤسسات الوطنية الرائدة من فرص عمل واعدة للشباب ومنها: جناح دبي لخدمات الملاحة الجوية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وغرفة دبي، وجمارك دبي، ومؤسسة دبي للمرأة وغيرها من الأجنحة الوطنية التي حرصت على التواجد في المعرض لإتاحة الفرصة للشباب للتعرف على ما هو متاح لديها من فرص تسمح لهم ببدء حياتهم العملية بصورة سهلة ويسيرة مع توافر كل تلك الخيرات من الوظائف في مكان واحد.

ويعتبر المعرض الرائد في التوظيف والتدريب، حدثاً مهما بما يسهم به من تمكين مواطني دولة الإمارات من التقاء مسؤولي التوظيف ومديري الموارد البشرية في كبرى المؤسسات والشركات بصورة مباشرة خلال فترة المعرض ومن ثم التعرف على الفرص المتاحة في سوق العمل ضمن أكثر من 20 قطاع وما يتناسب منها مع ميولهم وقدراتهم وكفاءاتهم على تنوعها.

أنشطة تفاعلية

وضم اليوم الأول من المعرض- الذي يستمرّ لثلاثة أيام- مجموعة من الدورات والأنشطة التفاعلية، منها مسابقة لاكتشاف المواهب وهي فعالية حصرية تنطوي على إجراء مقابلات عمل سريعة. ويوفر اليوم الثاني والثالث فرصةً مثالية للشباب لمقابلة مدراء التوظيف في أهم الشركات.