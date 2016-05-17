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3 أرقام تحدث لأول مرة في الدوري الإيطالي

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3 أرقام تحدث لأول مرة في الدوري الإيطالي 3 أرقام تحدث لأول مرة في الدوري الإيطالي

انتهى الدوري الإيطالي بعد تتويج يوفنتوس كالعادة في آخر خمس مواسم تحت قيادة مدربه ماسيميليانو أليجري برصيد 91 نقطة بعد بداية كارثية.

وبالحديث عن لغة الأرقام سنجد أن الدوري الإيطالي شهد هذا الموسم رقمًا يحدث لأول مرة في تاريخه.

فلم يسبق من قبل وانتهى الدوري الإيطالي بحصول 3 فرق على 80 نقطة وأكثر فقد احتل اليوفي صدارة الترتيب برصيد 91 نقطة وفي المركز الثاني حصد نابولي على 82 أما المركز الثالث كان من نصيب فريق العاصمة روما برصيد 80 نقطة.

أيضًا شهدت مباريات الأمس إحراز النجم الألماني ميروسلاف كلوزة هدفًا في مباراته الأخيرة مع لاتسيو في شباك فيورنتينا وبالتالي لأول مرة يسجل ميرو في ثلاثة مباريات متتالية في المسابقة منذ انضمامه للفريق الثاني في العاصمة الإيطالية.

ولأول مرة في تاريخ روما في الدوري الإيطالي يحصد 45 نقطة في 17 مباراة متتالية وذلك بعد تولي لوتشيانو سباليتي تدريب الفريق خلفا لرودي جارسيا.

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