تقرير - مانشستر يونايتد يتقدم بعرض لإبراهيموفيتش

تقدم مانشستر يونايتد الإنجليزي بعرض لضم المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم.

وحسب تقارير من صحيفة ديلي إكسبرس الإنجليزية فأن العرض عبارة عن سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى، ويونايتد مستعد لإعطاء إبرا نفس راتبه الحالي في سان جيرمان والمقدر بـ11.8 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

المشكلة التي تعوق الصفقة هي أن المهاجم السويدي البالغ من العمر 34 عاما طلب ضمانات بشأن مدرب يونايتد في الموسم القادم وهل سيكون الهولندي لويس فان جال أم سيجلب العملاق الإنجليزي البرتغالي جوزيه مورينيو والذي يفضله زلاتان وسبق أن لعب معه في إنتر ميلان.

يونايتد فقد فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا بنسبة بعد تعادل مانشستر سيتي يوم الأحد أمام سوانزي سيتي ويحتاج للفوز على بورنموث يوم الثلاثاء بفارق 18 هدفت ليصعد للبطولة الأوروبية.

لكنه يملك فرصة الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي إذا ما تغلب على كريستال بالاس يوم السبت القادم.

ويواجه مسؤولو يونايتد فرصة إقالة الهولندي لويس فان جال مدرب الفريق أم الإبقاء عليه ولم يصرح أحدا حتى الآن عن مستقبل الفريق ومن مدربه القادم.