التصويت على مسودة قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين ١٣ يونيو

أكد القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر ، أن اجتماع المجلس الإنجيلى العام فى الـ١٣ من يونيو المقبل يشهد التصويت على مسودة قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين الذى انتهت الطائفة من إعداده.

ورفض زكى، لـ"اليوم السابع"، التعليق على مواد القانون المقترح، مؤكدًا أن المجلس الإنجيلى هو صاحب الحق الوحيد فى ذلك، موضحا أن المجامع الإنجيلية بالقاهرة والمحافظات تدرس مشروع القانون معربًا عن أمله فى الخروج بقانون يوافق روح العصر ولا يخالف الإنجيل.

ويتضمن مشروع القانون 145 مادة، ويوسع أسباب فسخ الزيجة لتصبح 10 أسباب فى المادة ٣٤ منه كما وضع موادًا خاصة بالخطبة والتبنى والمواريث.

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