جيهان السادات: السيسى وقف فى وجه الأمريكان وأنقذ مصر من مخطط "التفتيت"

أكدت جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن الشعب الامريكى من أجمل شعوب العالم، حيث تعيش بينهم ويجمعها بهم علاقات جيدة، كما يهتمون بمنزلها فى غيابها، مؤكدة فى نفس الوقت أن السياسة مصالح، لافتة إلى أن هناك تخطيط أمريكى لتفتيت المنطقة، مستشهدة بما تفعله واشنطن فى ليبيا وسوريا والعراق.

وقالت حرم الرئيس الراحل، فى حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الرئيس الراحل صدام حسين كان ديكتاتورا لكنه كان ممسكا بزمام الأمور بالعراق، وشهد حكمه أماناً وسلماً، حتى جاء الأمريكان ونشبت الطائفية وصراعات السنة والشيعة، وكذلك الأمر فى سوريا، مضيفة :"الأمريكان ناويين على التفتيت لخدمة مصالحهم.. والسيسى وقف لهم وأنقذ مصر من هذا التفتيت وعزل الإخوان بعد تعاونهم مع الأمريكان والتعهد بمنحهم جزءا من سيناء، بجانب تسليم حلايب وشلاتين للسودان"، مستطردة:" أمريكا تسعى لتفتيت المنطقة لراحة إسرائيل وتأمينها، وكى تشترى الدول العربية السلاح منها".

وأكدت إيمانها بوجود مؤامرات خارجية على مصر، مستشهدة برفض أمريكا تسلم القاهرة طائرات الأباتشى، وتأجيل الدعم لمصر فى ظروف اقتصادية صعبة، وتفجير الطائرة الروسية، مضيفة:" كل هذا مقصود.. مصر مقصودة كى يدوسوا عليها.. لكن الحمدالله الشعب واقف وساعة الجد بنقف بجوار وطننا".

وعن الصورة المصرية فى الإعلام الخارجى، قالت جيهان السادات:"هناك تقصير واضح من السفارات المصرية فى التعامل مع الإعلام الخارجى خاصة الأمريكى، وبطئها فى تسويق الحالة المصرية الحقيقة بالخارج، كما أنه لا يوجد لوبى مصرى.. هناك إرادة وفكر لكن لا يوجد أموال أو إعلام كاف عن مصر"، مؤكدة أن المسار الأمريكى بدأ فى التحول بعد فشلهم فى تنفيذ مخطط "التفتيت" وبعد الاستقرار الذى شهدته مصر فى عهد الرئيس السيسى.

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