جيهان السادات لـ"خالد صلاح": سامحت قتلة زوجى.. و"مبارك" لم ينصفه

قالت جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لم يعط السادات حقه، مضيفة: "ربما كان مشغولا.. وأنا متسامحة جداً.. وإذا كان ربنا يسامحنا كبشر فأنا مسامحة قتلة زوجى".

وطالبت حرم الرئيس الراحل، فى حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، الرئيس السيسي بالتواصل مع النخب، مضيفة: "كنت أحاول المصالحة بين هيكل والسادات بعد خناقتهم.. كنت أتفاوض مع من هم ضد السادات وأقف معهم.. سعد الدين إبراهيم كان يكره السادات ويهاجمه فرتبت للقائهم، فزوجى رجل وطنى جداً وضيع شبابه، وكان من عائلة فقيرة وكان يمكنه الحياة الكريمة ولكنه وطنى يعشق مصر".

كما أشارت إلى أن أغلب طلابها كانوا يعترفون لها بكرههم لأنور السادات، مستطردة: "كنت أضحك وأقول مسيركم تعرفوه على حقيقته، ودعوتهم فى منزلى، وأحدهم قال لزوجى، فجعت حينما شاهدتك فى إسرائيل، فقال له السادات، لم أكن سعيداً، لقد هذبت عشان مصر، أنا بشر مثلكم"، مضيفة: "كنت أريد منهم أن يجلسوا معه حتى يقتنعوا بمواقفه وبعضهم تحسن رغم كونهم ناصريين.. والآن أشعر أن التلفزيون به ناصريين كثر لا يحبون السادات، ولا يهتمون بإنجازاته.. أكتوبر بتاعت السادات فقط و23 يوليو ملك عبد الناصر، ولكن 6 أكتوبر ليس يومه كى يضع صورته".

وعن تصريحات رقية السادات وتصورها باغتيال السادات عمداً من أناس ما، قالت "لا أوافق على ذلك.. هذا عيبا.. وفيه ضابط طلب مقابلتى، وأكد لى إعدام قتلة السادات، ومن يقول عكس ذلك لديه تهيئات، وحرام وعيب اتهام مبارك بأنه شارك فى ذلك، ومن يقول شيئا لا بد أن يكون لديه دليل قاطع، ومن لا يملك الدليل يسكت خالص".

وفيما يتعلق بحياته الأسرية، وعلاقتها بأبنائها، قالت: "هذا أكثر شىء نجحت فيه.. لقد ربيت أبنائى جيداً، وسعيدة بوجودهم حولى، ومفيش فى الدنيا أجمل من الجلوس وسط أبنائك.. هذه نعمة من الله.. يجمعنا ترابط كبير، لم يقحمون أنفسهم فى السياسة ولا يسيئون لأحد ومش بتوع أضواء.. الحمدالله".

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