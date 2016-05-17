أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : لا قداسة لشيخ أو فقيه لا قداسة لأحد بعد رسول الله -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... الدور الذي بجب أن يقوم به المجلس القومي لمكافحة الإرهاب -
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جيهان السادات لـ"خالد صلاح": سامحت قتلة زوجى.. و"مبارك" لم ينصفه

Google+ Print
جيهان السادات لـ"خالد صلاح": سامحت قتلة زوجى.. و"مبارك" لم ينصفه جيهان السادات لـ"خالد صلاح": سامحت قتلة زوجى.. و"مبارك" لم ينصفه
قالت جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لم يعط السادات حقه، مضيفة: "ربما كان مشغولا.. وأنا متسامحة جداً.. وإذا كان ربنا يسامحنا كبشر فأنا مسامحة قتلة زوجى".

وطالبت حرم الرئيس الراحل، فى حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "على هوى " المذاع عبر فضائية "النهار"، الرئيس بالتواصل مع النخب، مضيفة: "كنت أحاول المصالحة بين هيكل والسادات بعد خناقتهم.. كنت أتفاوض مع من هم ضد السادات وأقف معهم.. سعد الدين إبراهيم كان يكره السادات ويهاجمه فرتبت للقائهم، فزوجى رجل وطنى جداً وضيع شبابه، وكان من عائلة فقيرة وكان يمكنه الحياة الكريمة ولكنه وطنى يعشق مصر".

كما أشارت إلى أن أغلب طلابها كانوا يعترفون لها بكرههم لأنور السادات، مستطردة: "كنت أضحك وأقول مسيركم تعرفوه على حقيقته، ودعوتهم فى منزلى، وأحدهم قال لزوجى، فجعت حينما شاهدتك فى إسرائيل، فقال له السادات، لم أكن سعيداً، لقد هذبت عشان مصر، أنا بشر مثلكم"، مضيفة: "كنت أريد منهم أن يجلسوا معه حتى يقتنعوا بمواقفه وبعضهم تحسن رغم كونهم ناصريين.. والآن أشعر أن التلفزيون به ناصريين كثر لا يحبون السادات، ولا يهتمون بإنجازاته.. أكتوبر بتاعت السادات فقط و23 يوليو ملك عبد الناصر، ولكن 6 أكتوبر ليس يومه كى يضع صورته".

وعن تصريحات رقية السادات وتصورها باغتيال السادات عمداً من أناس ما، قالت "لا أوافق على ذلك.. هذا عيبا.. وفيه ضابط طلب مقابلتى، وأكد لى إعدام قتلة السادات، ومن يقول عكس ذلك لديه تهيئات، وحرام وعيب اتهام مبارك بأنه شارك فى ذلك، ومن يقول شيئا لا بد أن يكون لديه دليل قاطع، ومن لا يملك الدليل يسكت خالص".

وفيما يتعلق بحياته الأسرية، وعلاقتها بأبنائها، قالت: "هذا أكثر شىء نجحت فيه.. لقد ربيت أبنائى جيداً، وسعيدة بوجودهم حولى، ومفيش فى الدنيا أجمل من الجلوس وسط أبنائك.. هذه نعمة من الله.. يجمعنا ترابط كبير، لم يقحمون أنفسهم فى السياسة ولا يسيئون لأحد ومش بتوع أضواء.. الحمدالله".


>- جيهان السادات: السيسى وقف فى وجه الأمريكان وأنقذ مصر من مخطط "التفتيت"
>

جيهان السادات لـ"خالد صلاح": الناصريين يعيشون على أطلال الماضى

جيهان السادات عن "هيكل": كان يكتب مقالات لإحباط البلد والجيش أثناء حرب أكتوبر

بالفيديو.. جيهان السادات: الناصريون كارهون للسادات وشكلوا خطرا عليه فألقى القبض عليهم

جيهان السادات:حكم السيسى يشهد حريات كاملة بعكس عبد الناصر"مكنش حد بيفتح بقه"

بالفيديو.. جيهان السادات لـ"خالد صلاح":عبد الناصر كان يعلم أن "تيران وصنافير" سعوديتان

جيهان السادات لـ"على هوى مصر": السيسى يواجه ظروفا أصعب من مرحلة السادات

بالفيديو..جيهان السادات لـ"خالد صلاح": ميزانية مصر فى 1973 كانت "تحت الصفر"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية