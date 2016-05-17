دي روسي يغيب عن مواجهة الأهلي؟

من المرجح أن يغيب دانيللي دي روسي وستيفان الشعراوي وأليساندرو فلورينزي نجوم روما عن مواجهة الأهلي وديا يوم الجمعة المقبل.

ويلعب الأهلي مع روما مباراة ودية بأبو ظبي يوم الجمعة المقبل، بعد أيام من نهاية موسم الدوري الإيطالي.

وذكر روما عبر موقعه الرسمي أن الثلاثي تم استدعاءه لمعسكر المنتخب الإيطالي الذي يستعد لخوض منافسات يورو 2016 الشهر المقبل.

وينطلق معسكر الأتزوري يوم الأربعاء 18 مايو قبل مباراة الأهلي وروما الذي يضم محمد صلاح بـ48 ساعة.

وكانت الشركة المنظمة للمباراة قد أكدت لـFilGoal.com غياب الشعراوي وفلورينزي عن المباراة لانضمامهما للمنتخب الإيطالي، غير أن أنتونيو كونتي المدير الفني للمنتخب الإيطالي اختار دي روسي لقائمة فريقه الأولية ليغيب بالتالي عن المباراة.