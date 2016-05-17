الأهلي ضد الانتاج – هل نجح يول في تحديه الخاص قبل مواجهة ' أقوى دفاع ' ؟

أكد مارتن يول المدير الفني للأهلي أن فريقه يعاني من أزمة تحويل الفرص التي يخلقها لأهداف وذلك بعد توليه مسؤولية تدريبه بعدة أيام فقط.

وحينها تحدث المدرب الهولندي لمجلة ناديه الرسمية قائلا:"لاحظت قبل مجيئي للأهلي أن هناك مباريات كثيرة أضاع فيها الفريق الفوز بعدما صعب الأمور على نفسه بسبب إضاعته للفرص السهلة في الشوط الأول ليعاني في الشوط الثاني".

وأضاف"لذلك لا بد التخلص من تلك الأزمة وتسجيل الأهداف وصناعة الفارق مثلما كان يفعل محمد أبو تريكة ومحمد بركات".

وأمام الانتاج الحربي سيكون مارتن يول على موعد لمواجهة أقوى دفاع في الدوري المصري لاختبار نفسه وهل نجح المدرب الهولندي في إعادة استنساخ محمد أبو تريكة وبركات مجددا؟

ويواجه الأهلي منافسه الانتاج الحربي يوم الثلاثاء في ملعب برج العرب في إطار الجولة 29 من الدوري المصري.

ويتصدر الفريق الأحمر جدول البطولة برصيد 62 نقطة بينما يأتي الانتاج تاسعا بـ39 نقطة.

وتحدث يول عن تلك المباراة لـFilGoal.com قائلا:"شباك الإنتاج تلقت أهداف أقل من شباك الأهلي، وهذا الأمر يضع علينا مسؤولية هجومية مضاعفة".

ولكن الانتاج الحربي هو أقوى دفاع في الدوري بالتساوي مع الأهلي حيث تلقى مرمى كل منهما 19 هدفا.

الأهلي قبل التعاقد مع المدرب الهولندي خاض في مسابقة الدوري مع مدربيه السابقين جوزيه بيسيرو وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" 19 مباراة سجل خلالهم 33 هدفا.

هذا يعني أن الأهلي كان يسجل 1.7 هدفا في المباراة الواحدة.

وبعد قدوم المدرب الهولندي خاض الأهلي في مسابقة الدوري سبع مباريات في الدوري سجل الفريق الأحمر خلالهم 20 هدفا.

أي أن الأهلي رفقة مدرب توتنام السابق يسجل 5 أهداف في المباراة الواحدة في الدوري.

وبشكل عام خاض الأهلي مع يول في كل البطولات 12 مباراة سجل خلالهم 28 هدفا بواقع 2.3 هدف في المباراة الواحدة.

وأكد يول في حديثه سابقا"بشكل عام أعتقد إنه إذا نجح اثنين من اللاعبين الذين تحدثت عنهم في تسجيل 15 هدفا على الأقل حتى نهاية الموسم لنتأكد من تخلصنا من تلك الظاهرة الأزمة".

وكان يول يقصد اثنين من الخماسي عبد الله السعيد ومؤمن زكريا وعمرو جمال وماليك إيفونا ورمضان صبحي.

ويحتل السعيد ومؤمن صدارة هدافي الأهلي خلال الموسم الجاري في الدوري برصيد 11 هدفا.

فهل نجح يول في تحديه الخاص مع الأهلي قبل مواجهة صلابة دفاع الانتاج؟