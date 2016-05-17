هاني رمزي: إدارة الشرطة رفضت استقالتي.. وسأرحل في النهاية مهما كانت النتائج

أكد هاني رمزي المدير الفني لنادي اتحاد الشرطة أن رفضت إدارة الشرطة استقالته هو سبب عودته من جديد.

هاني رمزي تقدم باستقالته عقب خسارة الشرطة أمام الداخلية واقتراب الفريق بشكل كبير للغاية من الهبوط.

إلا أن علي شوقي رئيس مجلس إدارة النادي أكد لـFilGoal.com عودة هاني رمزي من جديد لتدريب الفريق.

وقال هاني رمزي: "الإدارة رفضت استقالتي. وهنا سبب العودة من جديد لتدريب الشرطة".

وأضاف في تصريحات عبر قناة صدى البلد "ولكنني سأرحل في نهاية الموسم مهما كانت نتائج الفريق في المباريات المتبقية".

ويحتل اتحاد الشرطة المركز الـ16 برصيد 19 نقطة من 28 مباراة.