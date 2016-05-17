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أوزيل: أحب اللعب بجوار النني

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أوزيل: أحب اللعب بجوار النني أوزيل: أحب اللعب بجوار النني

قال ميسوت أوزيل نجم أرسنال إنه يفضل اللعب بجوار محمد النني لاعب وسط منتخب في صفوف المدفعجية مشيدا بأداءه.

وانتقل النني إلى أرسنال في فترة الانتقالات الشتوية قادما من بازل وأثبت وجوده في تشكيل الفريق اللندني سريعا.

وأوضح أوزيل في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية يوم الاثنين: "أحب اللعب بجانب محمد النني فهو شخص رائع ولاعب متميز".

وأنهى أرسنال موسمه في الدوري الإنجليزي بالمركز الثاني خلف ليستر سيتي المتصدر.

وأضاف "أهم شيء هو التأهل لدوري أبطال أوروبا أما التفوق على توتنام فبمثابة علاوة إضافية للفريق والجماهير".

تقرير في الجول - النني "بطل" وناجح بامتياز في "سنة أولى أرسنال"

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