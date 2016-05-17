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"كوب" لبن كل يوم الصبح يحميك من 10 أمراض.. أبرزها السرطان وخشونة المفاصل

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"كوب" لبن كل يوم الصبح يحميك من 10 أمراض.. أبرزها السرطان وخشونة المفاصل "كوب" لبن كل يوم الصبح يحميك من 10 أمراض.. أبرزها السرطان وخشونة المفاصل
اللبن من أفضل المشروبات الطبيعية على الإطلاق، فهو يتمتع بفوائد صحية مثيرة وقيمة غذائية عالية، حيث يحتوى على كميات كبيرة من الكالسيوم وعنصر الكولين والبوتاسيوم وفيتامين "د"، والعديد من العناصر المفيدة الأخرى.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الفوائد الصحية لتناول مشروب اللبن بشكل يومى منتظم، وذلك حسبما نشر بالموقع الأمريكى "ميديكال نيوز توداى" وموقع "webmd" وتشمل:

1.كشفت الدراسات والأبحاث الطبية أن اللبن يساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، نظرا لاحتوائه على البوتاسيوم الذى يعمل على توسيع الشرايين وخفض ضغط الدم.

2.يساهم اللبن فى الحد من خطر الوفاة بسرطان القولون والمستقيم ، نظرا لغناه بفيتامين "د"، والذى يحد من نمو الخلايا السرطانية، وكما كشفت دراسة أخرى أن الكالسيوم وسكر اللاكتوز الموجود فى اللبن يحد من خطر الإصابة بسرطان المبيض.

3.يساهم اللبن فى مكافحة الاكتئاب، نظرا لأنه يحفز إنتاج السيروتونين، أحد الموصلات العصبية المعروفة بدورها فى تحسين المزاج وتعزيز الشهية وتحسين جودة النوم.
>4.يعزز اللبن بناء العضلات ، وجعلك تتمتع بعضلات مفتولة وقوية.
>5.تناول كوب من اللبن يوميا يحد من خطر إصابة السيدات بخشونة الركبة وفقا للدراسة المنشورة بمجلة "Arthritis Care & Research".
>6.يحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، يساهم فى تقوية أسنانك وجعلك تتمتع بعظام الصحية.
>7.يساهم اللبن فى علاج الكسل والخمول وتعزيز مستويات الطاقة بالجسم وجعلك تتمتع بقدر عالى من النشاط والحيوية.
>8.يساعد اللبن فى التخلص من الوزن الزائد والتمتع بوزن صحى.
>9.تعزيز الشعور بالهدوء والحد من القلق والتوتر.
>10.من المشروبات الفعالة فى التخلص من الحموضة.


>- خبير بمعهد التغذية: "الشاى باللبن" أسوأ عادة غذائية فى مصر..اعرف الباقى
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