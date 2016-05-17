أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : لا قداسة لشيخ أو فقيه لا قداسة لأحد بعد رسول الله -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... الدور الذي بجب أن يقوم به المجلس القومي لمكافحة الإرهاب -
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. مساعد وزير الخارجية: الرئيس شدد على إعطاء أولوية للمصريين فى الخارج

Google+ Print
بالصور.. مساعد وزير الخارجية: الرئيس شدد على إعطاء أولوية للمصريين فى الخارج بالصور.. مساعد وزير الخارجية: الرئيس شدد على إعطاء أولوية للمصريين فى الخارج
إلتقى الدكتور هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج والوفد المرافق له مساء أمس، فى اجتماع مفتوح بعدد من أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان بمقر السفارة بمسقط، بحضور السفير صبرى مجدى صبرى سفير لدى سلطنة عمان وأعضاء السفارة .

تم خلال اللقاء بحث العديد من الملفات ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم الجالية المصرية كما تم مناقشة مشكلات أبناء الجالية المصرية والمستثمرين المصرين.

كما أكد مساعد وزير الخارجية والسفير على تطوير العمل القنصلى وبذل مزيد من الجهد والعمل بحرفية وأمانة من أجل مصالح أبناء الجالية المصرية وتسهيل معاملتهم وكذلك السرعة فى إنجاز المعاملات القنصلية، كما تم بحث العديد من القضايا لبعض أبناء الجالية ووعدوا بالتدخل السريع لحلها والعمل على تصحيح أوضاع أبناء الجالية .

وأكد مساعد وزير الخارجية على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعطاء أولوية للمصريين فى الخارج وأن هذه الزيارة تأتى فى هذا الاطار.

وطالب أبناء الجالية المصرية بضرورة اصدار قرار أو تشريع عاجل يسمح للمغترب بإدخال سيارته الخاصة إلى مصر بعيداً عن مغالاة الجمارك وفى ذلك اقترح البعض أن يكون الإفراج عن السيارة مقابل وديعة دولارية يضعها المغترب بأحد البنوك المصرية كحل لمشكلة العملة الصعبة .

كما تحدث عدد من أعضاء نادى الجالية مطالبين بتقنين فكرة صندوق التكافل لمساعدة أصحاب الحالات المتعثرة من أبناء الجالية، وتركزت المناقشات فى بحث آلية الانتباه للمغتربين فى المشروعات القومية سواء الزراعية أو الإسكانية وإعتبار مقر السفارة هو الجهة الحكومية التى يتم تقديم أوراق الحاجزين من خلالها .

وقام المسئولين من الوزارات والمؤسسات الحكومية بالرد على استفسارات واقتراحات أبناء الجالية كل فى مجال تخصصه.

وفى نهاية اللقاء ووعد مساعد وزير الخارجية د. هشام النقيب بتبني هذه المطالب والاقتراحات والعمل على تحقيقها .

مساعد وزير الخارجية الرئيس شدد على إعطاء أولوية للمصريين فى الخارج (1)

مساعد وزير الخارجية الرئيس شدد على إعطاء أولوية للمصريين فى الخارج (2)

مساعد وزير الخارجية الرئيس شدد على إعطاء أولوية للمصريين فى الخارج (3)

مساعد وزير الخارجية الرئيس شدد على إعطاء أولوية للمصريين فى الخارج (4)

مساعد وزير الخارجية الرئيس شدد على إعطاء أولوية للمصريين فى الخارج (5)

مساعد وزير الخارجية الرئيس شدد على إعطاء أولوية للمصريين فى الخارج (6)

مساعد وزير الخارجية الرئيس شدد على إعطاء أولوية للمصريين فى الخارج (7)

مساعد وزير الخارجية الرئيس شدد على إعطاء أولوية للمصريين فى الخارج (8)

مساعد وزير الخارجية الرئيس شدد على إعطاء أولوية للمصريين فى الخارج (9)

مساعد وزير الخارجية الرئيس شدد على إعطاء أولوية للمصريين فى الخارج (10)

مساعد وزير الخارجية الرئيس شدد على إعطاء أولوية للمصريين فى الخارج (11)

مساعد وزير الخارجية الرئيس شدد على إعطاء أولوية للمصريين فى الخارج (12)

مساعد وزير الخارجية الرئيس شدد على إعطاء أولوية للمصريين فى الخارج (13)

مساعد وزير الخارجية الرئيس شدد على إعطاء أولوية للمصريين فى الخارج (14)

مساعد وزير الخارجية الرئيس شدد على إعطاء أولوية للمصريين فى الخارج (15)

- بالصور.. بدء لقاء مساعد وزير الخارجية بالجالية المصرية فى سلطنة عمان

- بالصور ..مساعد وزير الخارجية يصل مسقط لتعزيز العلاقات مع سلطنة عمان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية