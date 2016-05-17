بالصور.. مساعد وزير الخارجية: الرئيس شدد على إعطاء أولوية للمصريين فى الخارج

إلتقى الدكتور هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج والوفد المرافق له مساء أمس، فى اجتماع مفتوح بعدد من أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان بمقر السفارة بمسقط، بحضور السفير صبرى مجدى صبرى سفير مصر لدى سلطنة عمان وأعضاء السفارة .

تم خلال اللقاء بحث العديد من الملفات ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم الجالية المصرية كما تم مناقشة مشكلات أبناء الجالية المصرية والمستثمرين المصرين.

كما أكد مساعد وزير الخارجية والسفير على تطوير العمل القنصلى وبذل مزيد من الجهد والعمل بحرفية وأمانة من أجل مصالح أبناء الجالية المصرية وتسهيل معاملتهم وكذلك السرعة فى إنجاز المعاملات القنصلية، كما تم بحث العديد من القضايا لبعض أبناء الجالية ووعدوا بالتدخل السريع لحلها والعمل على تصحيح أوضاع أبناء الجالية .

وأكد مساعد وزير الخارجية على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعطاء أولوية للمصريين فى الخارج وأن هذه الزيارة تأتى فى هذا الاطار.

وطالب أبناء الجالية المصرية بضرورة اصدار قرار أو تشريع عاجل يسمح للمغترب بإدخال سيارته الخاصة إلى مصر بعيداً عن مغالاة الجمارك وفى ذلك اقترح البعض أن يكون الإفراج عن السيارة مقابل وديعة دولارية يضعها المغترب بأحد البنوك المصرية كحل لمشكلة العملة الصعبة .

كما تحدث عدد من أعضاء نادى الجالية مطالبين بتقنين فكرة صندوق التكافل لمساعدة أصحاب الحالات المتعثرة من أبناء الجالية، وتركزت المناقشات فى بحث آلية الانتباه للمغتربين فى المشروعات القومية سواء الزراعية أو الإسكانية وإعتبار مقر السفارة هو الجهة الحكومية التى يتم تقديم أوراق الحاجزين من خلالها .

وقام المسئولين من الوزارات والمؤسسات الحكومية بالرد على استفسارات واقتراحات أبناء الجالية كل فى مجال تخصصه.

وفى نهاية اللقاء ووعد مساعد وزير الخارجية د. هشام النقيب بتبني هذه المطالب والاقتراحات والعمل على تحقيقها .

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