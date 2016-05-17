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وزارة الدفاع الروسية: الجيش السورى يصد هجوما لـ "داعش" فى محيط تدمر

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وزارة الدفاع الروسية: الجيش السورى يصد هجوما لـ "داعش" فى محيط تدمر وزارة الدفاع الروسية: الجيش السورى يصد هجوما لـ "داعش" فى محيط تدمر
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن إرهابيين من تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة" مستمرون فى القتال، بهدف إفشال الهدنة القائمة فى سوريا.

وذكر مركز حميميم للمصالحة، فى بيان نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية الإلكتروني، وأوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس الاثنين، أن القوات النظامية السورية صدت هجوما لمسلحى "داعش" فى محافظة حمص وتحديدا بالقرب من مدينة تدمر، حاولوا الاستيلاء على المرتفعات التى يسيطر عليها الجيش، وتم تكبيدهم خسائر فادحة.

وأشار البيان، أن تنظيمى داعش والنصرة أطلقوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، صواريخ متعددة وقذائف هاون، واستخدموا أسلحة أخرى فى مناطق الأشرفية، والمحافظة، والخالدية، والشيخ مقصود، وصلاح الدين، ومطار النيرب، فى مدينة حلب، كما أطلقوا قذائف الهاون من منطقة مخيم حريتان على منطقة هندرات فى محافظة حلب.

وفى محافظة اللاذقية قصفت "جبهة النصرة" بالمدفعية بلدة أرض الوطى، وفى محافظة حماة قصفت بلدة السلمية بمدافع الهاون، وفق البيان.
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