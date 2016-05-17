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برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016

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برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016 برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016
برج الأسد على الصعيد المهني:
>الأمور لا تسير فى صالحك، تحتاج إلى إعادة ترتيب مكانة الأشخاص عندك، الوقوف بجانب الأصدقاء فى مجال العمل لن يفيد دائمًا، تحتاج إلى مزيد من القوة والحسم خاصة أن مشكلات العمل لا تفرق بين الصديق والغريب، أنت من الشخصيات التى تفكر دائمًا كيف تنجز مهامها المهنية، فحاول ألا تربط نفسك بما يفعله الآخرون.

الأسد على الصعيد العاطفي:
>الخلافات الفكرية مع شريك حياتك أقوى كثيراً من الخلافات العاطفية، تتابع كثير من المكشلات، لكن عنادك وحده هو السبب الرئيسى فى مشكلاتك مع شريك حياتك، تحتاج إلى إعادة هيكلة أسلوبك فى التفكير خاصة أن هذه الفترة ربما تكون الأسوأ فى علاقتكم، حاول أن تتحكم فى هذه المشكلات حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.

الأسد على الصعيد الصحى:
>ربما تكون السوشيال ميديا واحة خصبة لتعبر عما يدور داخلك، لكن ادمان التواجد على الإنترنت يحولك تدريجياً إلى مريض نفسياً غير قادر على التفاعل مع الأشخاص المحيطين بك، ستجد نفسك تدريجياً تميل إلى العزلة، حاول أن تقلل من عدد الساعات التى تقضيها على الإنترنت ومارس الرياضة كثيراً حتى تتخلص من طاقتك بشكل جيد.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حالة من العزلة والتواجد الدائم على صفحات السوشيال ميديا، مما يزيد من تفكيره فى كثير من المشكلات وفقدان الغربة فى حلها، يحتاج مولود الأسد إلى كثير من المرونة فى التفكير حتى لا يجد نفسه فى دائرة مغلقة من الأزمات.

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مصر 365

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