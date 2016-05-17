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برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016

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برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016 برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016
برج الجدى على الصعيد المهني:
>يشار إلى تغيير فى الجبهة المهنية، تستطيع تغيير وظيفتك أو أن تحول من إدارة إلى أخرى فى مكتبك. لذلك تحتاج إلى الاستفادة الكاملة من الفرص التى تأتى عبر طريقك.

على الصعيد العاطفي:
>لقد حان الوقت أن تحكم العلاقة الخاصة بك بطريقة موضوعية. هل أنت مستعد أن تأخذها إلى المستوى التالى؟ لقد حان الوقت لدراسة مشاعرك بدلا من شريك حياتك والتعامل مع الغموض الذى تشعر به عادة. هذا هو أفضل وقت لاتخاذ إجراء حاسم بشأن علاقتك بحيث يمكنك توجيهها إلى الاتجاه الذى تريد أن تأخذه.

برج الجدى على الصعيد الصحي:
>هذا يوم جيد على الصعيد الصحى لكن القلق قد يسبب درجة من الإجهاد الذى سوف يكون له تأثير سلبى على صحتك. ويمكن تجنب ذلك بسهولة إذا تعاملت مع مصدر قلقك

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:
>ببساطة ابتعد عن الناس التى تنشر حولها الطاقة السلبية إنهم يحاولون زرع أنفسهم فى عقلك وهو ما يجعلك تشعر بالشلل رغم أنك قريب جدًا من هدفك

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مصر 365

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