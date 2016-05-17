أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : لا قداسة لشيخ أو فقيه لا قداسة لأحد بعد رسول الله -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... الدور الذي بجب أن يقوم به المجلس القومي لمكافحة الإرهاب -
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 17/5/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 17/5/2016 حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 17/5/2016
برج الثور على الصعيد المهني:
>الحظ يبتسم إليك والترقيات قريبًا ستعرف طريقك، الاستغناء عن حالة الركود الفكرى التى كانت مسيطرة عليك، تتعامل مع الأوضاع حالياً بمرونة وتتقبل كثير من المضايقات وتعرف كيف تحسن التصرف مع أصحابها، واستطعت أن تتحكم فى أعصابك بعدما كانت الانفعالات تأخذ كثيرًا من طاقتك.

على الصعيد العاطفي:
>الاكتفاء بالتواجد مع من تحب فى الأجواء التى تصنعها بنفسك كى تضمن استمرار حالة الرومانسية التى تشعل مشاعركم وتوطد من علاقتكم تفيدك كثيراً، وتعطيك احساس بالثقة فى النفس وتجد الاستقرار الذى تبحث عنه منذ فترة كبيرة، وينعكس ذلك بشكل إيجابى على حالتك المزاجية.

برج الثور على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية فى حاجة إلى مزيد من الاهتمام وتقلب حالات الطقس يجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد، والنزلات المعوية، تحتاج إلى الأطعمة التى تساعد على تقوية مناعتك، حتى تتجنب خطر الإصابة بأمراض متتالية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة من حالات الوهج اللفكرى فى مجال العمل، ويقدم مجموعة من المشروعات التى تتسبب فى حصوله على الترقيات سريعاً والوصول إلى مناصب عليا، خاصة أن حالة الاستقرار العاطفى التى يعيشها تدعم مستواه المهنى، وتزيد من قدرته على الإنجاز، لكن الحالة الصحية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى