حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 17/5/2016

برج الثور على الصعيد المهني:>الحظ يبتسم إليك والترقيات قريبًا ستعرف طريقك، الاستغناء عن حالة الركود الفكرى التى كانت مسيطرة عليك، تتعامل مع الأوضاع حالياً بمرونة وتتقبل كثير من المضايقات وتعرف كيف تحسن التصرف مع أصحابها، واستطعت أن تتحكم فى أعصابك بعدما كانت الانفعالات تأخذ كثيرًا من طاقتك.

على الصعيد العاطفي:

>الاكتفاء بالتواجد مع من تحب فى الأجواء التى تصنعها بنفسك كى تضمن استمرار حالة الرومانسية التى تشعل مشاعركم وتوطد من علاقتكم تفيدك كثيراً، وتعطيك احساس بالثقة فى النفس وتجد الاستقرار الذى تبحث عنه منذ فترة كبيرة، وينعكس ذلك بشكل إيجابى على حالتك المزاجية.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية فى حاجة إلى مزيد من الاهتمام وتقلب حالات الطقس يجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد، والنزلات المعوية، تحتاج إلى الأطعمة التى تساعد على تقوية مناعتك، حتى تتجنب خطر الإصابة بأمراض متتالية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة من حالات الوهج اللفكرى فى مجال العمل، ويقدم مجموعة من المشروعات التى تتسبب فى حصوله على الترقيات سريعاً والوصول إلى مناصب عليا، خاصة أن حالة الاستقرار العاطفى التى يعيشها تدعم مستواه المهنى، وتزيد من قدرته على الإنجاز، لكن الحالة الصحية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام

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