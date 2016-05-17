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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016

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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016 برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016
برج الحمل على الصعيد المهني:
>تشعر من فترة طويلة بالإحباط وتراجع مستواك المهنى، هذه المشكلة ستنتهى فى وقت قريب وستعيش فترة زاهية ومزدهرة فى حياتك المهنية خاصة مع تلقى مساعدة من الأصدقاء وبعض زملاء العمل.

على الصعيد العاطفى:
>ادعيت لفترة طويلة أنك تخطيت علاقة الحب القديمة ولكن شعور قوى بالحنين يداهمك اليوم وتكتشف بعد فوات الأوان أن ما مررت به كان قصة حب حقيقية ولكن لا داعى لأن تستغرق فى التفكير فى الأمر لأنه ما من فائدة لذلك.

برج الحمل على الصعيد الصحى:
>صحتك جيدة بشكل عام ولكنك تحتاج للاهتمام بزيادة بعض الفيتامينات فى نظامك الغذائى لتحافظ على جهازك المناعى بحالة جيدة ايضا تحتاج للاهتمام بشرب الماء.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>صديق مقرب لك يشاركك سرًا حيويًا عليك أن تكون حذرًا جدًا مع هذه المعلومات وتقدم له الدعم والمشورة المناسبين وأن تكون صاحب دور بناء بالنسبة له.

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مصر 365

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