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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016

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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016 برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016
على الصعيد المهني:
>الكثير من الأمور تتطلب انتباهك اليوم وهذا رغم أنه يحتاج تركيزك يجعلك تتراخى حاول أن تحصل على بعض الاسترخاء والنظام لكى تمنح العمل ما يستحقه من تركيز.

على الصعيد العاطفي:
>تتاح أمامك فرصة للتحدث من قلبك اليوم مع شريك حياتك فحاول أن تستغل هذه الفرصة واحترس من ألا تتحدث عن أى شىء يجعلك تندم فيما بعد وحافظ على حديثك موجزًا ودقيقًا وستحصل على الكثير من الفرص فيما بعد.

برج العذراء على الصعيد الصحي:
>قد تشعر بالاكتئاب دون أى سبب اليوم وسيكون من الصعب عليك أن تحافظ على مزاج مرح ولكن حاول ألا تجلس وحيدًا واستعن بصديق قديم لقضاء الوقت معًا.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>شخص ما حولك يحاول أن يجرك إلى معركة على السلطة لا داعى لها فحاول أن تخرج من هذا الفخ بشخصيتك الهادئة وعقلك المنفتح ولا تسمح له أبدًا بأن ينجح فى ذلك.

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مصر 365

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