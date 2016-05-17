برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016

القوس على الصعيد المهني:>التأكد من قوة موقفك وصحة رأيك قبل أن تأخذ أى خطوات تحسب عليك هو الأقدر على التعامل مع المواقف المرتبكة التى تسيطر على الأجواء المهنية حاليًا، تحتاج إلى كثير من الهدوء والتفكير المتروى قبل الحديث بأى كلمة تجعلك محسوب على موقف معين أو تيار محدد، التحكم فى الأعصاب حاليًا يساعدك على تجنب كثير من المشكلات.

على الصعيد العاطفي

>اتفق مع من تحب على شكل لعلاقتكم حتى تتجنب الكثير من المشكلات التى تحدث بسبب عدم وجود قواعد تحكم طبيعة العلاقة، حتى لا تجد نفسك فى أزمات بسبب الغيرة والشك، خاصة أن مولود القوس يغير بشكل جنونى ولا يعطى الثقة فيما من يحب إلا بعد فترات طويلة، فتجنب ذلك واحكم علاقتك بالحبيب مبكرًا.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>انسحب بهدوء من إطار التواجد فى الأجواء التى تسبب لك الضغط العصبى والمشكلات النفسية، قد لا تشعر بالأعراض المرضية التى تصاحب التوتر، لكنك حتمًا ستتأكد بعدما تجد الصداع النصفى لا يفارقك، وضغط الدم غير منتظم وتجد نفسك تتناول جرعات دوائية أكثر من المياه.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش أجواء سيئة على الصعيد المهنى، ويواجه كثير من المشكلات مع الحبيب، وذلك ينعكس على حالته المزاجية وتصبح من سىء لأسوأ، ربما هى فترة صعبة يمر بها، لكنها حتمًا ستمر وسيجد بعدها انفراجة قوية.