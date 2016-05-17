أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : لا قداسة لشيخ أو فقيه لا قداسة لأحد بعد رسول الله -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... الدور الذي بجب أن يقوم به المجلس القومي لمكافحة الإرهاب -
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016

Google+ Print
برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016 برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016
القوس على الصعيد المهني:
>التأكد من قوة موقفك وصحة رأيك قبل أن تأخذ أى خطوات تحسب عليك هو الأقدر على التعامل مع المواقف المرتبكة التى تسيطر على الأجواء المهنية حاليًا، تحتاج إلى كثير من الهدوء والتفكير المتروى قبل الحديث بأى كلمة تجعلك محسوب على موقف معين أو تيار محدد، التحكم فى الأعصاب حاليًا يساعدك على تجنب كثير من المشكلات.

على الصعيد العاطفي
>اتفق مع من تحب على شكل لعلاقتكم حتى تتجنب الكثير من المشكلات التى تحدث بسبب عدم وجود قواعد تحكم طبيعة العلاقة، حتى لا تجد نفسك فى أزمات بسبب الغيرة والشك، خاصة أن مولود القوس يغير بشكل جنونى ولا يعطى الثقة فيما من يحب إلا بعد فترات طويلة، فتجنب ذلك واحكم علاقتك بالحبيب مبكرًا.

برج القوس على الصعيد الصحي:
>انسحب بهدوء من إطار التواجد فى الأجواء التى تسبب لك الضغط العصبى والمشكلات النفسية، قد لا تشعر بالأعراض المرضية التى تصاحب التوتر، لكنك حتمًا ستتأكد بعدما تجد الصداع النصفى لا يفارقك، وضغط الدم غير منتظم وتجد نفسك تتناول جرعات دوائية أكثر من المياه.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش أجواء سيئة على الصعيد المهنى، ويواجه كثير من المشكلات مع الحبيب، وذلك ينعكس على حالته المزاجية وتصبح من سىء لأسوأ، ربما هى فترة صعبة يمر بها، لكنها حتمًا ستمر وسيجد بعدها انفراجة قوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى