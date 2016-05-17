برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:>ستواجه عدد من المشاكل الخاصة بالعمل خلال الأيام القليلة المقبلة، فالمعوقات ستقف أمامك وعليك أن تتصدى لها بقوة وتحدى حتى تمر هذه الفترة بخير، لا تترد فى الأخذ بآراء زملائك وأصدقائك المقربين.

على الصعيد العاطفى:

>الحياة العاطفية لمواليد برج الجوزاء جيدة لكن كن أكثر جدية فى علاقتك مع شريكك لتصبح علاقتك أكثر استقرارًا بعيد عن التخبط والتوترات.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

> قلقك على حالتك الصحية يشغلك منذ فترة طويلة فعليك إلا تستهين باتباع ارشادات الطبيب وتناول العقاقير الطبية فى الوقت المحدد.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن هناك مهمة خاصة لتكلف بها ولأنك تمتلك قدرات مميزة فستنجزها على أكمل وجه لكن عليك أن تثق بنفسك وتتعامل بهدوء.