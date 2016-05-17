أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : لا قداسة لشيخ أو فقيه لا قداسة لأحد بعد رسول الله -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... الدور الذي بجب أن يقوم به المجلس القومي لمكافحة الإرهاب -
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016

Google+ Print
برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016
على الصعيد المهنى:
>ستواجه عدد من المشاكل الخاصة بالعمل خلال الأيام القليلة المقبلة، فالمعوقات ستقف أمامك وعليك أن تتصدى لها بقوة وتحدى حتى تمر هذه الفترة بخير، لا تترد فى الأخذ بآراء زملائك وأصدقائك المقربين.

على الصعيد العاطفى:
>الحياة العاطفية لمواليد برج الجوزاء جيدة لكن كن أكثر جدية فى علاقتك مع شريكك لتصبح علاقتك أكثر استقرارًا بعيد عن التخبط والتوترات.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
> قلقك على حالتك الصحية يشغلك منذ فترة طويلة فعليك إلا تستهين باتباع ارشادات الطبيب وتناول العقاقير الطبية فى الوقت المحدد.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن هناك مهمة خاصة لتكلف بها ولأنك تمتلك قدرات مميزة فستنجزها على أكمل وجه لكن عليك أن تثق بنفسك وتتعامل بهدوء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى