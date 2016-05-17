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حظك اليوم الدلو الثلاثاء 17/5/2016

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حظك اليوم الدلو الثلاثاء 17/5/2016 حظك اليوم الدلو الثلاثاء 17/5/2016
حظك لبرج الدلو على الصعيد المهني:
>يعتبر من أكثر الأبراج التى تتسم بالنشاط وخفة الظل، وهذه الصفات ستكون من أكثر الأشياء التى تساعده على كسب قلوب مديريه والوصول على بعض المناصب نتيجة لمجهوده الجبار الذى بذله فى الفترات السابقة.

حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفي:
>بعض التوترات سيمر بها أبناء هذا البرج بالنسبة لحياتهم العاطفية، لذلك يجب أن يكونوا أكثر هدوءًا حتى يمروا بهذه المرحلة الصعبة.

حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحي:
>يفضل أن يلتزموا بكل التحاليل والفحوص الطبية لأن حالتهم الصحية قد تتعرض إلى الخطر.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج، والمزيد من التحديات ستقف أمامهم، لذلك يجب أن يتخلوا عن صفات هذا البرج المتلخصة فى الغرور والديكتاتورية حتى يتخلوا عن هذه المشاكل.

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مصر 365

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