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حظك اليوم السرطان الثلاثاء 17/5/2016

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حظك اليوم السرطان الثلاثاء 17/5/2016 حظك اليوم السرطان الثلاثاء 17/5/2016
حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:
>انتظر بعض المكاسب المادية ستأتى لك فى هذا اليوم، فبعيدًا عن مكاسب العمل ستحصل على مكاسب مادية كبيرة تأتى لك بصنع الصدفة ولم يكون لك يد بها، إنما الحظ سيكون حليفك.

حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفي:
>بالنسبة للحياة العاطفية فستكون فى أفضل حالتها فالحب سيتوج أبناء هذا البرج، وسيشعرهم بلذة الحياة، لذلك لا داعى للتهور بشأن بعض القرارات التى قد تعرض حبهم للخطر.

حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحي:
>ستكون حياتهم الصحية أيضًا فى أبهى صورها نتيجة لارتفاع حالتهم النفسية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>الحظ سيكون حليف هذا البرج وسيساعدهم على تحقيق بعض أمانيهم والمكاسب المادية ستعوضهم عن الكثير من المشكلات، أما الحب والحالة الصحية ستكون فى أبهى صورها.

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مصر 365

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