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حظك اليوم العقرب الثلاثاء 17/5/2016

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حظك اليوم العقرب الثلاثاء 17/5/2016 حظك اليوم العقرب الثلاثاء 17/5/2016
حظك لبرج العقرب على الصعيد المهني:
>سيتعرض إلى هزة كبرى فى عمله، فللأسف نتيجة لبعض التراخى والتراجع الذى يحدث منه بمحض إرادته سيكون هذا البرج من أسوأ الأبراج حظًا، خاصة بالنسبة لمستوى العمل.

حظك لبرج العقرب على الصعيد العاطفي:
>للأسف برج العقرب غامض وليس له حدود، وهذه الصفة عادة ما تزعج شركاء الحياة، لذلك كون حذرً أكثر من ذلك وحاول ألا تخسر حب لا يمكن تعوضه فيما بعد.

حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحي:
>حاولوا أن تكون حالتكم الصحية فى قمتها ولا تتركوا المشاكل النفسية فرصة أن تلقى بظلالها على صحتكم.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>الغموض والكذب سيكونان من أكثر الأشياء التى تتسبب فى تراجع بالنسبة لحياتهم العملية وبالنسبة لحياتهم العاطفية التى ربما يكون الغموض سبب أزمة كبرى بها.

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مصر 365

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